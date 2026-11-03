Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă

România a înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la electricitate și gaze pentru populație din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, și anume 51,6%, respectiv 9,3%, potrivit Eurostat, în timp ce, pentru această iarnă, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, avertizează asupra unor noi scumpiri la curent și asupra creșterii costurilor gazelor pentru consumatorii non-casnici. Acesta este de părere că prețul gazelor pentru gospodării ar trebui să rămână apropiat de cel de anul trecut, iar ministerul pregătește scheme de sprijin, dar scumpirea energiei riscă să se transmită și în prețurile bunurilor și serviciilor, practic continuând tendința de majorare a prețurilor care face ca România să fie contra trendului european de ieftinire, chiar și dacă, până acum, tot avem tarife mai mici ca în alte țări.

Datele publicate vineri de Eurostat arată că prețul mediu al electricității livrate gospodăriilor din UE a coborât, în prima jumătate a anului 2026, la 0,28 euro pe kilowatt-oră (kWh), cu 2,2% sub nivelul de 0,29 euro/kWh din semestrul anterior. Prețurile diferă considerabil între statele membre: de la 0,11 euro/kWh în Ungaria la 0,39 euro/kWh în Irlanda. În comparația cu primul semestru din 2025, România a avut cea mai mare scumpire a electricității în moneda națională, de 51,6%, urmată de Irlanda, cu 19,8%, și Finlanda, cu 18,4%. La polul opus, cele mai ample reduceri au fost înregistrate în Danemarca, de 31,7%, și Luxemburg, de 24,1%.

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Exprimate în standardul puterii de cumpărare (PPS), prețurile electricității au fost cele mai ridicate pentru gospodăriile din România: 46,9 PPS pentru 100 kWh, față de 41,1 în Polonia și 34,3 în Cehia. Cele mai mici valori au fost în Malta, de 13,8 PPS pentru 100 kWh, Ungaria, de 14,7, și Luxemburg, de 15,5, mai arată statisticienii europeni.

La gaze naturale, prețul mediu plătit de gospodăriile din UE a scăzut la 0,11 euro/kWh în primul semestru din 2026. Reducerea a fost de 10,2% față de a doua jumătate a anului 2025 și de 3,5% față de primul semestru al anului trecut. Față de aceeași perioadă din 2025, prețurile au scăzut în 12 state membre, au crescut în șapte și au rămas stabile în patru, iar România a înregistrat cea mai mare creștere, de 9,3%, urmată de Croația, cu 8,9%, și Slovacia, cu 6,6%. Amintim, totodată, că cele mai importante ieftiniri au fost în Bulgaria, de 14,5%, Grecia, de 11,3%, și Spania, de 10%. Cu toate acestea, însă, prețul mediu din România, de 0,06 euro/kWh, se situează printre cele mai mici din UE, după Ungaria, cu 0,03 euro/kWh, și Croația, cu 0,05 euro/kWh. Cel mai ridicat nivel a fost în Suedia, de 0,22 euro/kWh. Creșterea procentuală arată evoluția față de prețul anterior, în timp ce valoarea pe kWh permite comparația nivelurilor plătite de consumatorii din diferite țări.

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Ce se poate schimba la facturile de electricitate și gaze în această iarnă

Într-un interviu televizat din 31 octombrie, Dumitru Chisăliță a explicat că mecanismul aplicat gazelor produse în România ar trebui să mențină prețurile pentru gospodării aproape de cele de anul trecut. „Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, pentru gaze naturale avem o legislație care stabilește ca până în 31 martie 2027 există un preț administrativ la care gazul natural produs în România este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că prețul final ar trebui să fie similar cu ce am avut și anul trecut. Adică, în mod normal, facturile nu ar trebui să fie mai mari, ținând seama că prețul administrativ este mai mic decât prețul plafonat pe care îl aveam anul trecut”, a explicat în weekend ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

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La electricitate, ministrul spune că ofertele mai scumpe ale furnizorilor se pot reflecta în prețurile din contractele consumatorilor. „Pe partea de energie electrică există în momentul de față o creștere a prețurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE, acolo unde se pun ofertele făcute de diverși furnizori. În momentul de față aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, în multe contracte individuale încheiate între furnizori și consumatori, cu aceste oferte pe care le vedem noi, devin și prețuri în contract. Deci discutăm de o creștere a prețului la energie electrică pentru consumatori”, a mai explicat acesta, punctând că intervalul pentru evoluția ofertelor este de 10–22%, cu efecte diferite în funcție de furnizor și de contract. „Sunt trei scenarii, pentru că nu toată lumea are același preț, nu toată lumea a avut același preț, ținând seama de contractul și furnizorul pe care l-a avut, dar undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE. Din păcate, piața este coordonată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Ei dețin toate aceste elemente și noi putem să facem referiri doar la datele care există public în momentul de față. Pentru partea de energie electrică, consumatorii noncasnici sunt afectați cam în același prag, chiar dacă în documentele publice, în ofertele publice, creșterea pare mai mică. Nu, nu pare atât de mare ca la consumatorii casnici”, a afirmat Chisăliță.

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Pentru consumatorii non-casnici de gaze, însă, riscurile țin atât de prețurile la care sunt încheiate contractele, cât și de expunerea unor cumpărători la variațiile zilnice ale pieței. „În ceea ce privește consumatorii de gaze naturale non-casnici, aici există o creștere semnificativă a prețului la gaze naturale și, ca atare, pentru cei care nu au încheiat contracte - în general, contractele sunt valabile un an de zile pe un preț care, la un moment dat s-a stabilit la momentul încheierii contractului - aici ar putea să existe creșteri de preț. Mai mult, sunt anumite contracte care sunt legate de prețul zilei următoare, care, în funcție de evoluția zilnică, afectează prețul care există neapărat în contract, iar prețul a crescut mult în ultima vreme. Prețul pentru ziua următoare cel puțin s-a dublat față de perioada similară a anului trecut. În același timp, asta nu înseamnă că se transmite tot acest preț în prețul final, dar probabil că discutăm de mai mult decât 20%, cât vorbeam la un moment dat”, a explicat Dumitru Chisăliță.

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Ministrul Energiei a anunțat că sunt în lucru scheme pentru electricitate și gaze, precum și politici destinate consumatorilor vulnerabili. Acestea urmează să fie supuse avizării și validării legislative. „Trebuie să spunem că pe gaze naturale, dar și pe energie electrică, încercăm să gândim niște scheme. Trebuie să facem acest lucru cu Consiliul Concurenței, având în vedere că acesta este cel care trebuie să ne aprobe. Eu, de la venirea mea în minister, am constituit un grup de lucru atât pe gaze, cât și pe energie electrică, cât și pe consumatorii vulnerabili. O altă situație care, practic, a rămas cumva în suspensie și încercăm în următoarele săptămâni să ieșim cu niște politici și politicile respective să le supunem validării legislative”, a punctat acesta, explicând că intervenția ministerului privește componenta de marfă din prețul final, care include și tarife reglementate și fiscalitate. Potrivit estimării sale, politicile avute în vedere ar viza o componentă reprezentând aproximativ 30% din prețul final.

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Costurile mai mari ale energiei se pot transmite în prețurile bunurilor și serviciilor. Cum are loc acest proces și ce spun specialiștii

În octombrie 2026, Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, a avertizat că majorarea costurilor energetice se transmite în prețurile bunurilor și serviciilor, în condițiile în care posibilitățile de intervenție pe termen scurt sunt limitate. Acesta a invocat atunci tocmai dificultățile de pe piața internă a electricității și efectele conflictului din Iran asupra piețelor internaționale de energie. „Practic, avem o situație cu toate cele trei componente de energie. Local avem criza în energie electrică, cauzată de întreruperea centralei nucleare de la Cernavodă. Iar pe plan global avem războiul din Iran, care a dus la prețuri la gazul metan nemaivăzute din 2022 și la prețul petrolului peste 100 de dolari barilul”, a explicat președintele CFA România, la Digi24.

Electricitatea, gazele și combustibilii intră în costurile de producție ale companiilor, iar scumpirea lor poate alimenta inflația și în perioada următoare. Potrivit lui Codirlașu, efectele au început să fie vizibile încă din septembrie. „Tot ce derivă din aceste prețuri, în primul rând energia, componentele de energie și apoi bunurile și serviciile realizate cu ajutorul energiei, automat costul de producție al acestor bunuri crește și, implicit, apoi prețul lor”, a declarat Codirlașu.

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