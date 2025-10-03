Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:50
167 citiri
Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică
ANRE studiază introducerea unui așa-numit tarif binom. FOTO Pixabay

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a declarat la o conferinţă de specialitate că autoritatea de reglementare studiază introducerea unui așa-numit tarif binom, care, conform spuselor acestuia, se află pe agenda de lucru a instituției.

“Tariful binom este un subiect care a fost foarte, foarte des adus în discuţie. Am văzut declaraţii din partea unor organizaţii de specialitate care spun că România ar fi ultima ţară, cred că, din Uniunea Europeană, care nu are un tarif binom. Nu ştiu dacă este chiar aşa, dar aici trebuie să mă întorc la cuvântul responsabilitate şi să verificăm foarte atent dacă toate statele membre ale Uniunii Europene au implementat tariful binom şi doar România nu-l are. Ştiţi foarte bine că, înainte să iau o decizie împreună cu colegii din autoritatea de reglementare, o cântărim foarte bine, pentru că sunt de principiul că ‘mai bine măsori de cinci ori şi tai o singură dată’. Subiectul este unul foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el în continuare”, a afirmat Niculescu.

Tariful de tip binom este format dintr-o componentă fixă (exprimată în lei/zi) şi o componentă variabilă, de tip volumetric.

“Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom. Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări, iar în momentul când vom fi gata cu analizele şi vom avea o formă pe care noi considerăm că este benefică pentru toţi consumatorii – industriali, casnici, non-casnici, toate categoriile de consumatori – pe toate tranşele de consum, atunci vom începe un amplu proces de consultare publică, aşa cum am făcut cu toate reglementările”, a adăugat el.

Controversele din jurul lui George Niculescu

În același timp, însă, noul şef ANRE nu este un personaj lipsit de controverse, acesta fiind acuzat, în trecut, de Dumitru Viorel Focșa, care la acel moment era deputat AUR, că ascensiunea politică a lui Niculescu este explicabilă în virtutea faptului că socrul său, Ion Bucovală, este unul dintre cei mai mari sponsori ai PNL.

Ca atare, spunea la vremea respectivă Focșa, el însuși un personaj controversat, aşa ar fi fost posibilă numirea ca prefect al Constanței în starea de urgență a lui George Niculescu după ce acesta lucrase doar o zi în cadrul Primăriei Eforie.

„De la Constanța cred că mai știu și eu câte ceva legat de domnul ex-prefect. E ghinion să nu am un socru ca dumnealui care bagă bani în PNL, domnul Bucovală! Să fii doar o noapte angajat la primăria Eforie și ajungi luni prefect! Mai bine rămânea domnul Chiriță acolo, doar e electrician! E vorba de ANRE! Cum facem lucrul ăsta, că punem numai neprofesioniști. Să ne mai spună domnul Niculescu: în 2016, în declarația de avere, avea 5.000 de euro, acum e fără număr! Cred că merităm mai mult! Țara asta merită mai mult! Ar fi bine PNL – PSD să nu faceți schimb de văcuțe între dumneavoastră! Ați dat Autoritatea către PNL, acum luați altceva, nu e bine cu domnul Niculescu, vă rog frumos!”, a declarat atunci deputatul Focșa.

Despre George Niculescu a scris de altfel și G4Media, care arăta că acesta a fost numit secretar de stat în Ministerul Energiei în martie 2021, practic odată cu instalarea guvernului Ciucă.

Conform aceleași surse, în perioada 2020-2021 a fost director general al companiei CDG SRL din Giurgiu, specializată în producția și vânzarea de energie electrică.

De asemenea, cu referire la declarația sa de avere la care făcea referire Focșa, G4Media scria în 2023 faptul că liberalul susținut de PNL Constanța are trei terenuri agricole în localitatea Cogealac, un apartament în Constanța, un autoturism BMW din 2011, bijuterii și ceasuri în valoare totală de 35.000 de euro, potrivit declarației de avere.

De asemenea, la momentul acela, Niculescu avea în conturi 257.000 de lei și 127.000 de euro și deținea pachete minoritare de acțiuni la mai multe companii listate la bursă (BRD, Electrica, Fondul Proprietatea, One United, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transgaz și Transelectrica).

România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate, cu o lună înainte de începutul oficial al sezonului rece gazier, la finele lunii octombrie. Datele centralizate de la operatorii...
Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat
Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat
Ilie Bolojan a transmis vineri, 3 octombrie, planul pentru a facilita tranziția angajaților de la bugetul de stat către „economia reală”, deci în privat. Lista premierului prevede...
#energie, #tarife, #tarife energie electrica , #energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică
  2. Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat
  3. Finanțele se împrumută iar de la cetățeni cu o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Când se desfășoară subscrierea și ce dobânzi pune la bătaie statul
  4. Un brand chinezesc de mașini electrice intră în România, dar există o problemă. Recent, a fost acuzat de „umflarea” vânzărilor, inclusiv de Partidul Comunist chinez
  5. România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
  6. TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului
  7. Țara unde Dacia Spring se vinde cu un preț incredibil de mic datorită subvenției acordate de stat
  8. România are un cost al internetului ridicol de mic comparativ cu majoritatea țărilor. Ce arată un raport care analizează 60 de state
  9. Daniel Nazarian (First) la The Real Estate Event: „Am vrut să fim o companie care redefinește modul în care oamenii interacționează cu anunțurile imobiliare”
  10. Ce se ascunde în subsolul vilei din filmul „Singur acasă”. Imobilul a fost vândut pentru 5,5 milioane de dolari. Cum arată interiorul FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli