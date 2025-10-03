Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a declarat la o conferinţă de specialitate că autoritatea de reglementare studiază introducerea unui așa-numit tarif binom, care, conform spuselor acestuia, se află pe agenda de lucru a instituției.

“Tariful binom este un subiect care a fost foarte, foarte des adus în discuţie. Am văzut declaraţii din partea unor organizaţii de specialitate care spun că România ar fi ultima ţară, cred că, din Uniunea Europeană, care nu are un tarif binom. Nu ştiu dacă este chiar aşa, dar aici trebuie să mă întorc la cuvântul responsabilitate şi să verificăm foarte atent dacă toate statele membre ale Uniunii Europene au implementat tariful binom şi doar România nu-l are. Ştiţi foarte bine că, înainte să iau o decizie împreună cu colegii din autoritatea de reglementare, o cântărim foarte bine, pentru că sunt de principiul că ‘mai bine măsori de cinci ori şi tai o singură dată’. Subiectul este unul foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el în continuare”, a afirmat Niculescu.

Tariful de tip binom este format dintr-o componentă fixă (exprimată în lei/zi) şi o componentă variabilă, de tip volumetric.

“Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom. Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări, iar în momentul când vom fi gata cu analizele şi vom avea o formă pe care noi considerăm că este benefică pentru toţi consumatorii – industriali, casnici, non-casnici, toate categoriile de consumatori – pe toate tranşele de consum, atunci vom începe un amplu proces de consultare publică, aşa cum am făcut cu toate reglementările”, a adăugat el.

Controversele din jurul lui George Niculescu

În același timp, însă, noul şef ANRE nu este un personaj lipsit de controverse, acesta fiind acuzat, în trecut, de Dumitru Viorel Focșa, care la acel moment era deputat AUR, că ascensiunea politică a lui Niculescu este explicabilă în virtutea faptului că socrul său, Ion Bucovală, este unul dintre cei mai mari sponsori ai PNL.

Ca atare, spunea la vremea respectivă Focșa, el însuși un personaj controversat, aşa ar fi fost posibilă numirea ca prefect al Constanței în starea de urgență a lui George Niculescu după ce acesta lucrase doar o zi în cadrul Primăriei Eforie.

„De la Constanța cred că mai știu și eu câte ceva legat de domnul ex-prefect. E ghinion să nu am un socru ca dumnealui care bagă bani în PNL, domnul Bucovală! Să fii doar o noapte angajat la primăria Eforie și ajungi luni prefect! Mai bine rămânea domnul Chiriță acolo, doar e electrician! E vorba de ANRE! Cum facem lucrul ăsta, că punem numai neprofesioniști. Să ne mai spună domnul Niculescu: în 2016, în declarația de avere, avea 5.000 de euro, acum e fără număr! Cred că merităm mai mult! Țara asta merită mai mult! Ar fi bine PNL – PSD să nu faceți schimb de văcuțe între dumneavoastră! Ați dat Autoritatea către PNL, acum luați altceva, nu e bine cu domnul Niculescu, vă rog frumos!”, a declarat atunci deputatul Focșa.

Despre George Niculescu a scris de altfel și G4Media, care arăta că acesta a fost numit secretar de stat în Ministerul Energiei în martie 2021, practic odată cu instalarea guvernului Ciucă.

Conform aceleași surse, în perioada 2020-2021 a fost director general al companiei CDG SRL din Giurgiu, specializată în producția și vânzarea de energie electrică.

De asemenea, cu referire la declarația sa de avere la care făcea referire Focșa, G4Media scria în 2023 faptul că liberalul susținut de PNL Constanța are trei terenuri agricole în localitatea Cogealac, un apartament în Constanța, un autoturism BMW din 2011, bijuterii și ceasuri în valoare totală de 35.000 de euro, potrivit declarației de avere.

De asemenea, la momentul acela, Niculescu avea în conturi 257.000 de lei și 127.000 de euro și deținea pachete minoritare de acțiuni la mai multe companii listate la bursă (BRD, Electrica, Fondul Proprietatea, One United, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transgaz și Transelectrica).

