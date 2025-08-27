Transelectrica majorează tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, citând „deviații de la prognoză”. Traducerea: compania nu prevăzuse noile condiții economice

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:39
Transelectrica majorează tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, citând „deviații de la prognoză”. Traducerea: compania nu prevăzuse noile condiții economice
Transelectrica majorează tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem. FOTO /Pixabay

Transelectrica (TEL), compania națională de transport a energiei electrice, va aplica de la 1 septembrie 2025 un nou tarif reglementat pentru achiziția serviciilor de sistem, care urcă de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh, potrivit Ordinului ANRE nr. 60/2025, publicat în Monitorul Oficial, arată un raport publicat la bvb.ro.

„Modificarea valorii tarifului a fost determinată de aplicarea mecanismului de corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului intrat în vigoare la data de 01 iunie 2025, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei”, se arată în documentele listate de bvb.

Sau, cu alte cuvinte, având în vedere că Transelectrica citează „deviații semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului intrat în vigoare la data de 01 iunie 2025”, compania nu se aștepta ca condițiile economice să se deterioreze atât de mult și atât de repede, o creștere de preț neavând niciun motiv să survină atât de repede în alte condiții.

Creșterea este una semnificativă, de aproximativ 82%, și a fost determinată de „aplicarea mecanismului de corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului intrat în vigoare la data de 01 iunie 2025, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei”, scrie de asemenea și Ziarul Financiar, citând informația bvb.

Cum arată performanța Transelectrica pe primul semestru al anului

Creșterea anunțată nu trebuie citită însă numai în cheia noilor condiții economice, ci și a performanței companiei, care a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 256 milioane lei, în scădere cu 3% față de cel obținut în perioada similară din 2024, conform datelor financiare transmise recent Bursei de Valori București.

Astfel, segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat în sumă de 218 milioane lei, mai mic cu 99 milioane lei față de rezultatul în sumă de 317 milioane lei realizat în S1 2024, în contextul în care veniturile operaționale sunt mai mici cu suma de 54 milioane lei, iar cheltuielile operaționale (inclusiv amortizarea) au crescut cu suma de 45 milioane lei.

„Scăderea veniturilor operaționale (1.151 milioane lei la 30 iunie 2025 față de 1.205 milioane lei la 30 iunie 2024) a fost influențată în principal de scăderea cu 44 milioane lei a veniturilor din tranzacții CPT, a veniturilor conjuncturale din ajutoare de avarie (-60 milioane lei) și capitalizare CPT (-23 milioane lei). Veniturile din transport și alte venituri din piața de energie au înregistrat o creștere de 73 milioane lei, respectiv de la 1.046 milioane lei în S1 2024 la 1.119 milioane lei în S1 2025 influențată în principal de creșterea cantității de energie electrică transportată și de tariful aprobat de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), care a condus la o apreciere a veniturilor din tarif reglementat cu 124 milioane lei (+16%) față de aceeași perioadă a anului precedent”, se menționează în raportul transmis BVB.

