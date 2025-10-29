O nouă țară asiatică ar putea contribui la reducerea dependenței UE de gazele rusești. Problemele de infrastructură care stau în calea unei astfel de colaborări

Turkmenistanul, țară care mult timp a fost izolată economic de Vest și aservită Rusiei ca principal importator de gaz, în condițiile în care țara asiatică este unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale, şi-a reafirmat recent deschiderea de a furniza gaze Europei. Țara are însă probleme grave de infrastructură, având nevoie de o conductă care să facă legătura între Asia Centrală şi Europa prin Marea Caspică.

„Suntem în continuare interesaţi de diversificarea rutelor de export, inclusiv ruta transcaspică către Europa”, a declarat pe 24 octombrie pentru AFP Maksat Babayev, preşedintele companiei de stat Turkmengaz şi ministru al Gazelor, cu ocazia unui forum pe energie organizat în capitala Aşgabat.

Ungaria a deschis dialogul european cu Turkmenistanul

Mai multe estimări citate de agenția de știri plasează rezervele de gaze ale Turkmenistanul situează pe locul patru sau cinci la nivel mondial, însă în prezent Turkmenistanul îşi exportă gazele naturale aproape în exclusivitate către China. Pe plan european, Ungaria și-a manifestat recent interesul pentru gazele naturale din Asia Centrală. „Suntem pregătiţi, putem vinde gaze peste graniţă. Conducta Est-Vest (care traversează Turkmenistanul), cu o capacitate anuală de 30 de miliarde de metri cubi, poate fi utilizată pentru a furniza gaze Europei”, a declarat Babayev.

Ads

Potrivit sursei citate, gazul turkmen ar trebui să traverseze Marea Caspică, printr-o conductă care deocamdată nu este construită, pentru a ajunge în Caucaz, de unde ar fi transportat în Europa prin Turcia. Proiectul ar avea teoretic tracțiune pentru piețele europene, în contextul eforturilor depuse de UE pentru a reduce dependenţa de hidrocarburile ruseşti din cauza războiului din Ucraina şi nu pot transporta gaz turkmen prin Rusia sau Iran, în special din cauza sancţiunilor.

Ministrul Gazelor din Turkmenistan a subliniat şi „problema deschisă a delimitării Mării Caspice”, care rămâne problematică, în special cu Iranul. Oficialul a indicat, de asemenea, că producţia de gaze din fosta republică sovietică va creşte uşor în 2025, ajungând la 80 de miliarde de metri cubi, citează AFP.

Ads