Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"

Autor: Dan Stan
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:33
Radu Nechita, lei românești / FOTO: Ziar de Cluj, Ziare.com, Unsplash.com

În ultimii ani, în România, costul energiei a explodat, în etape succesive. Acest aspect a generat la rândul său noi valuri inflaționiste. Pe marginea acestui subiect, Radu Nechita, economist și profesor universitar, a vorbit pentru Ziare.com.

Potrivit lui Radu Nechita, guvernele sunt conștiente de cauzele reale ale scumpirii energiei. Printre motive, politicile „verzi”, plus accizele.

„Trebuie să vedem de ce s-a exagerat în această politică ‘verde’. Nu numai politica de tip ‘Green Deal’ a condus la scumpirea energiei, ci și politica deliberată a statelor - produsele accizate la nivelul Uniunii Europene, precum tutunul, alcoolul și energia. Nu ai cum să scumpești energia, pe modelul țigărilor și al băuturilor alcoolice, iar apoi să spui că e scumpă! O parte din cauză e în sistemul fiscal. Iar toate politicile UE sunt subordonate politicilor climatice”, a explicat Nechita.

„Pe noi, o energie scumpă ne afectează mult mai mult decât pe cetățenii din alte state”

În cazul politicilor „verzi”, românii sunt afectați la „buzunar” inclusiv din cauza măsurilor ecologiste, considerate de unii analiști și politicieni drept radicale și ineficiente.

„Cum suntem afectați, diferă în funcție de mixul de energie pe care-l produce și de structura economiei. Altfel e afectată o țară precum Luxemburg, Malta, Danemarca ori chiar Spania, cu o structură orientată către servicii, spre deosebire de Europa Centrală și de Est, orientate către producție - de exemplu, Germania. Iar Franța și Italia au o economie foarte diversificată.

Noi suntem afectați pentru că România are o pondere în PIB ridicată a industriei. Pe noi, o energie scumpă ne afectează mult mai mult decât alte state, dacă folosim acea energie pentru activități productive, decât pe alții care o utilizează mai mult pentru calculatoare, ca să dau un exemplu. Cantitatea de energie pe o unitate de PIB e un pic mai mare la noi, pentru că avem o economie diversificată, în care intră o pondere importantă de agricultură și industrie. Pe noi ne încurcă acest lucru”, a declarat Nechita.

CITEȘTE AICI interviul integral cu prof. Radu Nechita.

România și energia „verde”. Cât de mult poate crește economia în modul „ZERO CO2”. Economistul Radu Nechita: „Trebuie să ne vedem de lungul nasului!”
România și energia „verde”. Cât de mult poate crește economia în modul „ZERO CO2”. Economistul Radu Nechita: „Trebuie să ne vedem de lungul nasului!”
Tot mai multe voci critice ale politicilor „verzi” ajung să se facă auzite. Cea mai influentă este Donald Trump, care în acest an, la ONU, a îndemnat statele membre ale UE să renunțe la...
Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje
Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje
În septembrie, la ONU, Donald Trump a susținut un discurs prin intermediul căruia a îndemnat statele lumii, în special pe cele europene, să renunțe la a se concentra primordial pe energia...
#energie, #inflatie, #scumpiri, #radu nechita, #green deal , #stiri economice
