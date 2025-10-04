Risc mai mare de anxietate şi de ideaţie de suicid la persoanele care consumă energizante. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu

Autor: Mihai Diac
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 23:50
Băuturi în rafturile unui magazin - FOTO Pexels

Medicul psihiatru Sorin Pletea afirmă că studii recente arată că tinerii care consumă energizante au un risc mai ridicat să ajungă la anxietate şi chiar să se gândească la suicid.

Întrebat, vineri seară, la Medika Antidrog, ce consideră că s-a schimbat în stilul de viaţă al tinerilor şi ce anume le poate afecta sănătatea, medicul Sorin Pletea, coordonatorul Programului Naţional de Sănătate Mintală, subprogramul pentru toxicomani, afirmă că una dintre probleme ar fi consumul de energizante.

”Este un studiu recent, apărut acum vreo lună, care a făcut o comparaţie între consumul de energizante şi de cafea. Studiul e făcut pe mii sau câteva zeci de mii de persoane. Şi au observat că persoanele care consumau energizante aveau un risc mai mare de anxietate şi de ideație de suicid. Aşa că, mai ales la copii, e foarte bine să evite. Eu însumi le-am spus copiilor mei: nu mai puneţi gura pe energizante”, a afirmat medicul Sorin Pletea.

El consideră că acest studiu este un semnal de alarmă şi că tinerii ar trebui să reducă sau chiar să evite acest tip de băuturi.

Potrivit medicului Sorin Pletea, adolescenţii care consumă marijuana pot ajunge la tulburări de învăţare. Pletea afirmă că aceşti adolescenţi prezintă un decalaj în privinţa ”achiziţiilor academice” în comparaţie cu colegii lor care nu consumă marijuana.

Întrebat dacă aceşti tineri vin la medic şi povestesc de unde fac rost de aceste substanţe şi cum ajung să devină consumatori, medicul Sorin Pletea a explicat că astfel de informaţii sunt de regulă evitate.

”Din păcate, nu aflăm noi foarte multe. Până la urmă, noi, ca medici, nu suntem Poliţie. Noi vedem pacientul, dar într-adevăr trebuie să-l consiliem să nu mai consume, să rupă cu vechile obiceiuri şi cu vechile anturaje care pot să întreţină consumul,” a adăugat medicul psihiatru Sorin Pletea.

