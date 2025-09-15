Nicuşor Dan, despre relația cu premierul Ilie Bolojan: "Nu am voie să mă enervez. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi"

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 22:51
Nicuşor Dan, despre relația cu premierul Ilie Bolojan: "Nu am voie să mă enervez. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi"
Nicușor Dan și Ilie Bolojan FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 15 septembrie, că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală și-a asumat că TVA nu va crește, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicușor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniați cu promisiunile făcute.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, luni seară, la Antena 3 dacă îl enervează Ilie Bolojan care nu i-a respectat promisiunea de a nu crește TVA.

”Când suntem în poziția asta nu mai e loc de umori personale. Cred că trebuie să avem un echilibru și un calcul pe termen mediu și lung cu ce înseamnă fiecare din deciziile pe care le-am luat. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, în momentul în care Guvernul a fost instalat, s-a instalat pe această promisiune după care a revenit și în fine, ar fi fost dificil ca eu să revin când toată lumea se uita la noi și cumva să blochez această... A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul (promisiunea că nu va crește TVA - n.r). Apoi am avut o discuție, pe niște calcule, cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord, dar Guvernul a spus numai așa putem, spunând că are alte date față de cele pe care le avuseserăm când am avut înțelegerea”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că politicienii nu vor fi niciodată ”aliniati”.

”Niciodată în politică, de asta există meseria asta de politician, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați, totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândești la consecințe pe termen scurt, mediu și lung”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat încă o dată dacă îl enervează Ilie Bolojan, el răspunzând că nu are voie să se enerveze.

”Nu am voie să mă enervez”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat, de asemenea, dacă regretă că l-a numit premier pe Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că și-a respectat promisiunea din campania electorală și că exista o așteptare în acest sens.

”Nu. Am făcut ceea ce am spus în campanie. Am spus că mi se pare o alegere potrivită și asta am făcut. A fost o așteptare din partea tuturor partidelor din această coaliție”, a mai spus Nicușor Dan.

