Din ce considerente a devenit limba engleza un instrument pentru succesul pe plan profesional?

Odata cu dobandirea unor competente avansate de limba engleza, o persoana obtine in egala masura accesul la oportunitati nelimitate de cariera, in contextul in care tot mai multe companii vor sa se extinda pe plan international si incep sa isi contureze perspective care nu mai tin cont de granite.

Niciodata nu este prea tarziu pentru invatarea limbii engleze sau pentru perfectionarea cunostintelor in aceasta limba, iar faptul ca acest tip de competente ii poate aduce pe angajatii dintr-o companie mai aproape de promovare si de beneficii salariale avantajoase ii motiveaza sa frecventeze cursuri de engleza si sa devina fluenti in comunicare.

Cunoasterea limbii straine inseamna acces la joburi bine platite

In multe companii, capacitatea candidatilor de a vorbi fluent limba engleza a devenit deja un criteriu de selectie si departajare. Detinerea de experienta intr-un domeniu poate fi completata de stapanirea limbii engleze – impreuna, aceste competente pot garanta obtinerea unui job bine platit in domenii precum turismul, marketingul online sau tehnologia informatiei (IT).

Persoanele bilingve au implicit mai multe oportunitati de cariera, pentru ca pot sa calatoreasca intr-una din tarile in care se vorbeste cu precadere engleza, sa gaseasca acolo un job care sa corespunda in totalitate cu abilitatile lor si care sa le permita sa isi valorifice cunostintele sau pot alege sa ramana in tara si sa lucreze intr-o multinationala sau o companie cu perspective de extindere.

De multe ori, companiile din strainatate angajeaza in sistem remote, adica angajatii nu trebuie sa locuiasca neaparat in tara respectiva pentru a ocupa acea pozitie, insa trebuie sa aiba abilitati avansate de comunicare in limba engleza. Un exemplu bun il constituie programatorii, care pot sa lucreze fara probleme de acasa sau din orice locatie isi doresc, acesta fiind unul dintre domeniile cu cerere mare de specialisti, atat pe plan local, cat si in strainatate.

In unele cazuri, ofertele de joburi din plan international sunt mai atractive, iar sansa de a lucra de acasa pentru o companie din strainatate care plateste bine reprezinta un avantaj important pentru a bifa succesul pe plan profesional. Lista sectoarelor de activitate si locurilor de munca unde engleza este necesara se extinde in permanenta, asa ca nivelul de limba nu trebuie sa reprezinte un impediment in avansarea in functie.

Competentele avansate de limba engleza pot imbunatati abilitatile de negociere

Invatarea unei limbi straine si folosirea acesteia ofera un plus de incredere in sine, ceea ce inseamna ca o persoana isi poate exprima gandurile mai usor, avand capacitatea de a alege cuvintele potrivite indiferent ca vorbeste in limba materna sau in engleza. Ulterior, aceste calitati se transpun si in abilitatile de negociere, care pot fi relevante in cadrul unei companii.

Abilitatile eficiente de negociere in mediul de afaceri international implica folosirea unui vocabular adecvat domeniului si contextului, a unor expresii clare si coerente, dar si de anticiparea unor raspunsuri si atitudini. Vorbitorii de limba engleza pot raspunde acestor cerinte, mai ales ca detasandu-se de limba materna pot sa priveasca obiectiv situatiile.

Limba engleza este folosita la ordinea zilei in mediul de afaceri

Companiile internationale se asteapta ca potentialii angajati sa cunoasca deja limba engleza, necesara pentru o comunicare eficienta dincolo de granite. Mai multe corporatii au adoptat deja limba engleza ca limba oficiala, iar cunoasterea acestei limbi faciliteaza discutiile si negocierile, care sunt principalele aspecte ale unei relatii de afaceri.

Fiind in clasamentul celor mai populare si vorbite limbi la nivel mondial, engleza a devenit limba dominanta in mediul de afaceri si permite companiilor sa ajunga mai usor la clienti din toata lumea, eliminandu-se barierele culturale si dificultatile de comunicare.

Antreprenorii pot lua in considerare invatarea limbii engleze indiferent de stadiul in care se afla compania lor, tocmai in ideea de a putea colabora cu parteneri din intreaga lume si de a obtine acces la oportunitati de dezvoltare prin extindere pe plan extern sau prin parteneriate cu actori importanti din mediul de afaceri international.

Prin urmare, se poate spune ca varsta nu trebuie sa reprezinte un obstacol in dobandirea de competente avansate in limba engleza pentru imbunatatire pe plan personal si profesional. Invatarea limbii engleze online este acum mai simpla ca niciodata, deoarece continutul in aceasta limba fiind disponibil peste tot pe internet, la radio si la televizor, dar si pentru ca frecventarea cursurilor de limba engleza a migrat in online, fiind astfel prioritizat un mediu confortabil de invatare.

