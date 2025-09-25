S-au deschis înscrierile la cursurile de engleză – metoda care schimbă tot

Hai să recunoaștem: de câte ori ai zis că te apuci serios de engleză și ai renunțat după câteva lecții? Ori programul n-a fost potrivit, ori te-ai plictisit, ori ți-a fost teamă să vorbești la curs. Între timp, la birou tot mai multe proiecte cer engleză, la interviuri angajatorii întreabă direct cât de bine o cunoști, iar când călătorești parcă totul e mai simplu pentru cei care pot vorbi relaxat.

Vestea bună? Nu ești singurul în situația asta. Diferența o face metoda.

Ce este diferit

1. Engleză practică din prima zi: discuții, dialoguri și exerciții care au legătură cu situații reale, nu doar teorie seacă.

2. Grupe mici, ca să ai loc să vorbești și să primești feedback direct.

3. Profesori cu experiență, calzi și implicați, care știu cum să te ajute să treci peste emoțiile de a vorbi.

4. Metode moderne, recunoscute și aprobate internațional, cu pași clari și rezultate pe care le vezi pe parcurs.

5. Flexibilitate: cursuri 100% online, cu posibilitatea de a alege ore dimineața, la prânz sau seara, ca să se potrivească programului tău.

6. Testare gratuită a nivelului, ca să începi exact de unde ai nevoie.

Cine se înscrie

La cursuri vin adulți care au nevoie de engleză pentru job și interviuri. Adolescenții se pregătesc pentru examene sau admitere la facultăți. Părinții își înscriu copiii la cursuri de engleză în București sau în alte orașe din România, unde învață prin joacă și comunicare. Iar companiile trimit echipe întregi pentru a colabora mai ușor cu partenerii internaționali.

Cum arată o lecție

Totul are loc online, pe Zoom, unde atmosfera lecțiilor este interactivă, practică și energică. Lecțiile încep cu o scurtă recapitulare, urmează materiale audio sau video scurte, apoi se trece la partea aplicată – dialoguri, jocuri de rol, exerciții în perechi și situații din viața de zi cu zi.

Profesorul corectează pe loc, explică și îi încurajează pe toți să repete fără frică. Finalul lecției vine cu o recapitulare simplă și o sarcină mică, ca să fixezi ce ai învățat.

De ce să faci pasul acum

Fără engleză, ușile către joburi bune, proiecte internaționale sau salarii mai mari rămân întredeschise. Cu engleză, câștigi siguranță, libertate și acces la oportunități care altfel ți-ar scăpa printre degete.

Poți învăța nu doar engleza, ci și germana și alte limbi străine. Înscrierile au început deja, iar locurile sunt limitate. Primul pas e simplu: faci testarea gratuită, vezi unde te afli și alegi cursul potrivit pentru tine. Restul îl construiești pas cu pas, cu sprijinul profesorilor.

