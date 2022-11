Naționala Qatarului a fost învinsă pe teren propriu de Ecuador, scor 0-2, în meciul inaugural de la Campionatul Mondial de fotbal.

Dincolo de faptul că a fost pentru prima dată în istoria competiției când țara gazdă pierde partida inaugurală, s-a mai consemnat o premieră.

A fost tot pentru prima dată când golul numărul 1 al competiției a fost marcat din penalty.

Enner Valencia a deschis scorul în min. 16, din penalty, după ce tot el fusese faultat de portarul Saad Alsheeb.

Atacantul lui Fenerbahce, fost jucător al echipelor West Ham şi Everton, a mai marcat apoi o dată, înainte de ieși accidentat de pe teren.

