Enrique Iglesias și Anna Kournikova așteaptă al patrulea copil împreună

Familia lui Enrique Iglesias și a Annei Kournikova este pe cale să se mărească din nou. Revista ¡HOLA! a relatat că artistul spaniol, în vârstă de 50 de ani, și partenera sa, fosta campioană de tenis de 44 de ani, așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea copil.

Cei doi locuiesc în cartierul de lux Indian Creek din Miami și au fost mereu extrem de discreți în ceea ce privește viața personală. Totuși, informațiile despre sarcină au ieșit la iveală, iar sursele apropiate spun că Anna se află deja în a doua parte a sarcinii, urmând să nască spre sfârșitul acestui an.

Cei doi mai au trei copii

Enrique și Anna sunt deja părinții gemenilor Lucy și Nicolás, care au împlinit șapte ani, și ai mezinei Maria, de cinci ani. Noul bebeluș va fi al nouălea nepot al Isabelei Preysler, mama cântărețului.

Speculațiile despre o posibilă sarcină au apărut încă din vară, după ce paparazzi au surprins-o pe Anna purtând haine lejere în timpul unei plimbări cu fetele sale. Informația este acum confirmată.

Povestea de dragoste a celor doi durează de 24 de ani. S-au cunoscut în 2001, pe platourile videoclipului „Escape”, și de atunci au ales să trăiască departe de ochii presei. Nașterea gemenilor în 2017, ținută secretă până în ultimul moment, este încă una dintre cele mai mari surprize oferite fanilor lor.

Enrique Iglesias a mărturisit recent cât de mult l-a transformat experiența de tată:

„Sunt într-o fază relaxată, acasă cu copiii, bucurându-mă că pot să-i duc la școală, să-i văd crescând… În fiecare zi care trece, cresc incredibil de repede și vreau să mă bucur de asta”.

Deși continuă să susțină turnee internaționale, artistul nu se desparte niciodată de familie pentru mai mult de două săptămâni, subliniind că rolul de părinte are prioritate în fața oricărui angajament profesional. Anna, retrasă din tenisul profesionist din 2003 din cauza unei accidentări, s-a dedicat complet familiei și apare foarte rar în public.

