Anna Kournikova, partenera lui Enrique Iglesias, imagine emoționantă alături de cei trei copii ai lor. Sportiva este însărcinată a patra oară FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:36
322 citiri
Enrique Iglesias și Anna Kournikova FOTO Hepta

Anna Kournikova și Enrique Iglesias urmează să devină din nou părinți, iar fosta campioană de tenis le-a oferit fanilor o imagine rară din viața lor de familie.

Într-o postare pe Instagram de sâmbătă, 18 octombrie, Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a împărtășit o fotografie plină de emoție, în care apare alături de cei trei copii ai săi, pregătiți pentru o ieșire de Halloween. Viitoarea mămică a patru copii a ales un costum amuzant de rață galbenă, în timp ce fetițele sale, Lucy (7 ani) și Mary (5 ani), au purtat costume identice de dovleac, completate de căciuli și Crocși portocalii. Fiul ei, Nicholas (7 ani), a optat pentru o ținută simplă: tricou galben și pantaloni scurți negri.

Postarea, însoțită de emoji cu dovleci, o rață și o minge de fotbal, a stârnit rapid reacții entuziaste în rândul fanilor.

Publicația PEOPLE a confirmat, printr-o sursă apropiată cuplului, că Anna și Enrique așteaptă cel de-al patrulea copil. „Sunt extrem de fericiți. Au demonstrat că sunt părinți dedicați și se bucură cu adevărat de tot ce înseamnă viața de familie”, a declarat sursa.

În ultimii ani, Enrique Iglesias (50 de ani) și-a redus semnificativ activitatea concertistică pentru a petrece mai mult timp acasă. „Iubește scena, dar acum prioritatea lui este familia. Nu își va neglija niciodată fanii, însă rolul de tată a devenit cel mai important pentru el”, a adăugat aceeași sursă.

Cei doi artiști formează un cuplu din 2001, după ce s-au cunoscut pe platourile videoclipului „Escape”. Ei au devenit părinți în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar în ianuarie 2020 li s-a alăturat Mary.

Într-un interviu acordat PEOPLE în 2023, Enrique a vorbit cu emoție despre viața alături de Anna și copii: „Când îi iau de la școală și sunt triști, le zic: ‘Care e melodia voastră preferată?’ Și încep să cânte I Like It — e cel mai frumos moment al zilei.”

În iunie 2024, Kournikova i-a dedicat un mesaj special de Ziua Tatălui, însoțit de fotografii de familie: „La mulți ani de Ziua Tatălui, iubirea mea @enriqueiglesias 😍 Și tuturor taților! ❤️❤️❤️”

