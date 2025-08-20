Independența energetică a României, la un pas să ajungă la mâna Rusiei. Preluarea E.ON România de maghiarii de la MVM a fost blocată de Guvern, din cauza legăturile cu companiile rusești

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a respins tranzacția prin care grupul ungar MVM intenționa să preia E.ON România, invocând riscuri majore pentru securitatea națională. Ministerul Energiei a avertizat că MVM are legături extinse cu Gazprom și Rosatom – companii rusești aflate sub sancțiuni – și că preluarea ar putea submina independența energetică a României, deschizând totodată posibilitatea cesiunii către entități din afara Uniunii Europene.

Tranzacția urmează să fie analizată în CSAT, care trebuie să dea un verdict în următoarele 90 de zile, arată Antena 3 CNN.

MVM Zrt. (Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság) (MVM Group), companie de stat ungară, intenționează să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România. Ministerul Energiei a sesizat CEISD, organism aflat în subordinea Guvernului, după ce a constatat că „tranzacția ridică și probleme de securitate, prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.”

Urmează ca CEISD să solicite emiterea unui aviz CSAT care va fi comunicat în cel mult 90 de zile de la data solicitării.

Principalele motive pentru sesizarea CEISD sunt:

1. Legături cu Federația Rusă:

MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale, prin care Ungaria își menține o dependență ridicată de gazele naturale și tehnologia nucleară din Rusia.

Au fost identificate elemente de “decisive influence, shadow control, influence by economic dependence și effective control”, atât în cadrul MVM Group cât și a societății prin intermediul căreia se intenționează cumpărarea pachetului majoritar al E.ON Energie România.

2. Riscul cesiunii ulterioare a acțiunilor E.ON Energie România către entități non-UE

Din analiza documentației depuse de MVM rezultă că structura contractuală și clauzele aferente tranzacției generează o posibilitate de cesiune ulterioară a participațiilor cumpărate de la E.ON Energie România către entități din afara Uniunii Europene sau către alte entități care nu figurează ca părți inițiale ale tranzacției. Această vulnerabilitate contractuală poate facilita transferul indirect al controlului către actori economici sau politici ce nu respectă rigorile și standardele de conformitate impuse de legislația europeană în domeniul energetic și transparența tranzacțiilor.

3. Riscuri asupra datelor companiei și a datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de utilizatori:

S-au identificat lipsa unor garanții legale și contractuale în protejarea datelor companiei E.ON Energie România și ale datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de clienți români de a putea fi accesate/vehiculate de alți parteneri comerciali ai grupului MVM, de entități din afara Uniunii Europene, respectiv de entități rusești cu care grupul se află în raporturi comerciale.

4. Probleme de transparență a cumpărătorului

S-au constatat declarațiile incomplete și proveniența neclară a fondurilor MVM pentru această achiziție, ridicând suspiciuni privind respectarea legislației europene în materie de prevenire a spălării banilor și a regulilor concurențiale. Trebuie analizată și valoarea propusă a tranzacției.

Există date conform cărora raporturile comerciale ale MVM cu companii controlate de Federația Rusă au la bază prestarea unor bunuri și servicii la tarife care generează o capitalizare indirectă a grupului MVM cu fonduri din afara Uniunii Europene.

5. Conflictul cu strategiile energetice naționale:

Informațiile din documentația MVM de a reduce consumul de gaze naturale contravin Strategiei Energetice a României și Programului de Guvernare 2024-2028, care prioritizează extinderea accesului populației la rețelele de gaz și valorificarea resurselor interne.

6. Precedente internaționale:

Au fost analizate comparativ tranzacții similare, cum este cazul achiziției producătorului de trenuri Talgo în Spania, care au fost respinse din cauza legăturilor MVM cu entități rusești și a influenței politice exercitate de guvernul ungar. Acest exemplu relevă o practică documentată a utilizării unor achiziții strategice pentru a consolida interesele geopolitice ale Rusiei în diverse state membre UE.

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat, în luna decembrie a anului trecut, un acord privind achiziția diviziei de soluții pentru gospodării și clienți a companiei E.ON din România. Conform acordului, MVM va achiziționa o participație de 68% în cadrul E.ON Energie România și o participație de 98% în E.ON Asist Complet, se menționa într-un comunicat al grupului ungar.

