Străzile din orașele chineze au rămas pustii după explozia cazurilor de COVID-19

Străzile marilor oraşe chineze erau pustii duminică, oamenii stând acasă pentru a se proteja de explozia cazurilor de COVID-19 care a lovit centrele urbane începând din nord către sudul ţării după relaxarea bruscă a restricţiilor în urma protestelor împotriva politicii zero-COVID, relatează Reuters.

China trece acum abia prin primul din cele trei valuri de COVID-19 aşteptate iarna aceasta, potrivit epidemiologului-şef al acestei ţări, Wu Zunyu.

Cu toate acestea, China nu a raportat niciun deces provocat de COVID-19 după data de 7 decembrie, când a pus capăt abrupt majorităţii restricţiilor antiepidemice. Au încetat şi testările în masă, prin urmare numărul cazurilor de infectare raportate ar putea fi departe de amploarea reală a valului epidemic, numai 2.097 de cazuri simptomatice fiind raportate pe 17 decembrie.

În capitala Beijing răspândirea intensă a variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 afectează funcţionarea tuturor serviciilor, de la cele de catering până la cele poştale, întrucât mulţi angajaţi sunt bolnavi şi nu pot veni la serviciu. Centrele pentru funeralii şi crematoriile nu fac faţă cererii, situaţie pusă de autorităţi tot pe seama îmbolnăvirii angajaţilor, dar nu este clar dacă ar putea fi vorba şi despre creşterea deceselor de COVID-19 neraportate.

În principalul centru economic al Chinei, oraşul Shanghai, obişnuita forfotă de dinaintea Anului Nou acum nu mai este vizibilă, iar autorităţile au dispus închiderea şcolilor şi trecerea la învăţământul online începând de luni.

Potrivit estimării unui institut american, peste un milion de oameni ar putea muri anul viitor în China din cauza COVID-19.

Deşi campania de vaccinare anti-COVID a început în China în 2021, doar puţin peste două treimi dintre persoanele în vârstă de pe peste 80 de ani s-au vaccinat.

