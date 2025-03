Piramidele din Giza ascund o „cetate subterană”? Descoperirea împarte lumea științifică

O descoperire „revolutionară” sub piramidele egiptene a dat peste cap lumea arheologiei. Cercetători din Italia și Scoția susțin că au identificat „un vast oraș subteran” care se întinde pe o lungime de peste 2.000 de metri, chiar sub Piramidele din Giza, o dimensiune de zece ori mai mare decât a piramidelor însăși.

Afirmația bombă - care a stârnit deja scepticism în rândul experților - provine dintr-un studiu care a folosit impulsuri radar pentru a crea imagini de înaltă rezoluție în adâncul solului de sub structuri, în același mod în care sonarul este folosit pentru a cartografia adâncurile oceanului.

Studiul, care nu a fost încă analizat de experți independenți, a identificat opt structuri verticale, cilindrice, care se întind pe o adâncime de peste 640 de metri, precum și alte structuri necunoscute la o adâncime de 1.200 de metri. Un comunicat de presă a descris descoperirile ca fiind „revolutionare”, iar dacă sunt confirmate, acestea ar putea rescrie istoria Egiptului antic. Cu toate acestea, experții independenți au exprimat îndoieli serioase.

