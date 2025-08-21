Încă un judecător federal respinge desecretizarea unor documente care au legătură cu cazul Jeffrey Epstein

Autor: Silvia Salcie
Joi, 21 August 2025, ora 12:15
357 citiri
Încă un judecător federal respinge desecretizarea unor documente care au legătură cu cazul Jeffrey Epstein
Ciocan de judecător FOTO / Pixabay

Încă un judecător federal din SUA a respins o solicitare a guvernului de a desecretiza documente care au legătură cu finanțatorul și infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, stabilind că Departamentul de Justiție nu a reușit să prezinte motive suficiente pentru a ridica secretul, informează joi dpa.

Potrivit informațiilor apărute miercuri în mass-media americane, judecătorul Richard Berman din New York a declarat că transcrierile a aproximativ 70 de pagini conțin în principal mărturia unui agent FBI „a cărui declarație a fost în mare parte mărturie indirectă” și înregistrări telefonice cu o relevanță limitată.

Berman a făcut referire la peste 100.000 de pagini de dosare investigative existente deja în posesia guvernului, pe care el le-a considerat mult mai semnificative pentru răspunderea publică, a raportat postul de radio ABC News.

Decizia lui Berman urmează unei hotărâri similare de săptămâna trecută a unui alt judecător, care a blocat publicarea unor documente din dosarul fostei partenere a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Deciziile vin în contextul presiunilor politice asupra președintelui american Donald Trump, care în iulie a promis să militeze pentru publicarea anumitor dosare judiciare legate de Epstein.

Criticii au văzut acest demers al președintelui american ca pe o încercare de a-i mulțumi pe susținătorii săi, mulți dintre ei cerând divulgarea completă a documentelor din cazul Epstein.

Epstein, un finanțator bogat cu conexiuni puternice, a fost acuzat că a condus o rețea de trafic de persoane care exploata minore. El a murit în închisoare în 2019, într-un incident pe care autoritățile l-au clasificat drept sinucidere, declanșând teorii ale conspirației conform cărora prin moartea acestuia ar fi fost acoperite informații sensibile.

Decizia judecătorului Richard Berman ar putea alimenta dezbateri asupra faptului dacă guvernul ar trebui sau nu să facă public un set mai larg de dosare FBI din acest caz.

