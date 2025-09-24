Delegația condusă de președintele Erdogan a fost blocată în New York pentru a da prioritate coloanei lui Trump. Și Macron a așteptat după liderul SUA VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:48
120 citiri
Delegația condusă de președintele Erdogan a fost blocată în New York pentru a da prioritate coloanei lui Trump. Și Macron a așteptat după liderul SUA VIDEO
Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan - FOTO X/@SSena3437 - arhivă

Președintele Turciei, autoritarul Recep Erdogan, aflat la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, a fost blocat pe una dintre străzile marelui oraș american, pentru a da prioritate de trecere coloanei președintelui Donald Trump.

Incidentul este dezvăluit într-o postare a site-ului Nexta, în ziua de 24 septembrie 2025. Conform acestei surse, polițiști din New York au oprit convoiul în care se deplasa președintele Turciei. Imagini de la fața locului arată agenți de securitate ai lui Erdogan certându-se cu polițiști americani și chiar încercând să dea la o parte un gard de protecție instalat de acești polițiști. În spatele agenților turci se observă cum președintele Erdogan asistă, iritat, la acest incident penibil.

Neînțelegerea dintre delegația lui Erdogan și polițiștii americani devine publică la două zile după ce delegația condusă de președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat și el la New York, fusese și ea blocată pe stradă, tot pentru a da prioritate coloanei președintelui Trump. În ziua de luni, 22 septembrie, un clip video realizat, probabil, de un membru al delegației franceze arată cum președintele Macron, aflat printre trecătorii de pe stradă, îl sună personal, de pe mobil, pe președintele Trump, pentru a-l anunța că polițiștii americani i-au blocat deplasarea.

„Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat acum”, i-a explicat un polițist american președintelui Franței.

„Ghici ce, aștept în stradă acum pentru că totul este blocat pentru dumneavoastră”, l-a anunțat, prin telefon, președintele Macron pe președintele Trump.

La acel moment, în ziua de 22 septembrie, președintele Macron încerca să ajungă la un eveniment care era organizat de Ambasada Franței.

