Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele Turciei și a început să-l laude. "E un dur și face o treabă minunată în țara lui" VIDEO FOTO

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 25 septembrie, că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei 'aproape imediat', înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep Tayyip Erdoğan, căruia însă i-a cerut să nu mai cumpere petrol din Rusia, țară pe care Trump crede că ar putea să o forțeze astfel să-și retragă armata din Ucraina, relatează AFP.

President Donald J. Trump welcomes Turkish President Recep Tayyip Erdoğan to the White House. 🇺🇸🇹🇷 pic.twitter.com/EeQvYXCZZH — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

'Aș dori să înceteze cumpărarea de petrol din Rusia', a spus Trump în declarații acordate presei alături de Erdoğan înaintea începerii întâlnirii cu acesta.

.@POTUS on Turkish President Erdogan: "This is a tough man. This is a guy who's highly opinionated. Usually I don't like opinionated people, but I always like this one." Ads 🤣 pic.twitter.com/KqZLXzX9Hv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2025

La întâlnirea celor doi șefi de stat cu presa, Trump l-a gratulat pe Erdoğan.

„Ăsta e un om dur. E un tip foarte încrezător. De obicei nu-mi plac oamenii încrezători, dar mereu îmi place acesta. Dar e un om dur și face o treabă minunată în țara lui. Aș vrea ca el să nu mai cumpere petrol din Rusia, care continuă violențele în Ucraina”, a declarat locatarul de la Casa Albă.

În anul 2020, Statele Unite au impus Turciei sancțiuni, în ciuda faptului că este aliata sa în NATO, după ce această țară a achiziționat sisteme antiaeriene rusești S-400. Washingtonul a blocat atunci achiziția de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susținând că, prin operaționalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obține informații despre capabilitățile avioanelor F-35.

Donald Trump a cerut marți, 23 septembrie, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria și Slovacia, exact țările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte țări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

