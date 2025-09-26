Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele Turciei și a început să-l laude. "E un dur și face o treabă minunată în țara lui" VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:43
388 citiri
Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele Turciei și a început să-l laude. "E un dur și face o treabă minunată în țara lui" VIDEO FOTO
Trump și Erdogan, la Casa Albă FOTO Facebook/The White House

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 25 septembrie, că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei 'aproape imediat', înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep Tayyip Erdoğan, căruia însă i-a cerut să nu mai cumpere petrol din Rusia, țară pe care Trump crede că ar putea să o forțeze astfel să-și retragă armata din Ucraina, relatează AFP.

'Aș dori să înceteze cumpărarea de petrol din Rusia', a spus Trump în declarații acordate presei alături de Erdoğan înaintea începerii întâlnirii cu acesta.

La întâlnirea celor doi șefi de stat cu presa, Trump l-a gratulat pe Erdoğan.

„Ăsta e un om dur. E un tip foarte încrezător. De obicei nu-mi plac oamenii încrezători, dar mereu îmi place acesta. Dar e un om dur și face o treabă minunată în țara lui. Aș vrea ca el să nu mai cumpere petrol din Rusia, care continuă violențele în Ucraina”, a declarat locatarul de la Casa Albă.

În anul 2020, Statele Unite au impus Turciei sancțiuni, în ciuda faptului că este aliata sa în NATO, după ce această țară a achiziționat sisteme antiaeriene rusești S-400. Washingtonul a blocat atunci achiziția de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susținând că, prin operaționalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obține informații despre capabilitățile avioanelor F-35.

Donald Trump a cerut marți, 23 septembrie, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria și Slovacia, exact țările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte țări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

