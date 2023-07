Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni convins că omologul său rus Vladimir Putin vrea 'să continue acordul' privind cerealele ucrainene, în ciuda recentelor anunţuri în sens contrar ale Moscovei, transmit AFP, Reuters şi dpa.

'Cred că, în pofida declaraţiei de astăzi, prietenul meu, dl. Putin, vrea continuarea acordul umanitar' ce permite exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagră şi care expiră la miezul nopţii (21.00 GMT).

'Ministrul meu de externe urmează să discute prin telefon (cu ministrul rus) şi eu voi vorbi cu dl. Putin imediat ce voi reveni' în Turcia, a spus Erdogan în faţa presei, înainte de a pleca într-un turneu în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar.

Preşedintele turc a anunţat din nou că îl va primi pe omologul său rus 'în august' în Turcia. 'Vom avea ocazia să rediscutăm toate aceste chestiuni', a adăugat el.

