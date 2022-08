Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că speră că întâlnirea de vineri cu omologul său rus Vladimir Putin va deschide o nouă ”pagină” în relaţiile lor şi adăugând că se va adresa în special Siriei, unde Ankara doreşte să lanseze o operaţiune militară, relatează AFP.

În urma discuţiilor politice şi economice ”foarte productive” între delegaţiile celor două ţări, Erdogan a afirmat că întâlnirea sa cu Vladimir Putin de la Soci (sudul Rusiei) va ”deschide o pagină cu totul diferită” în relaţiile bilaterale.

Cei doi lideri plănuiesc să discute în detaliu subiectele cooperării dintre Rusia şi Turcia, inclusiv perspectivele de extindere în continuare a relaţiilor comerciale şi economice şi implementarea unor proiecte strategice comune în sectorul energetic, a anunţat, joi, Kremlinul.

