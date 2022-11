Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit pe insula indoneziană Bali, luni, 14 noiembrie, la mai puţin de o zi după atentatul de la Istanbul soldat cu şase morţi, informează AFP.

Erdogan a denunţat duminică “atacul perfid” atribuit de autorităţile turce Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a anunţat luni că o persoană a fost arestată. Atentatul, care nu a fost revendicat, s-a soldat cu şase morţi şi 81 de răniţi.

La începutul lunii noiembrie, Recep Tayyip Erdogan spunea că vrea să discute în Bali cu Rusia despre livrările de cereale din porturile ucrainene.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives in Indonesia's Bali for this year's G20 Summit pic.twitter.com/UATEwJlNtj