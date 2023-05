De ce este mulțumit Erdoğan după primul tur al alegerilor din Turcia. Primejdioasa siguranță a opoziției în fața victoriei

După votul de duminică se poate spune că Recep Tayyip Erdogan se află într-o poziţie puternică pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care va avea loc la 28 mai.

În acelaşi timp, performanţa electorală a rivalului său, Kemal Kılıçdaroğlu, a fost dezamăgitoare, sub aşteptări, în primul tur de scrutin. Balanţa ar putea fi înclinată de un al treilea om, ultranaţionalistul Sinan Ogan.

Un preşedinte Recep Tayyip Erdoğan zâmbitor le-a spus susţinătorilor duminică seara târziu că este pregătit să lupte în turul al doilea al alegerilor din Turcia, simţind că are impulsul necesar pentru a-l învinge pe rivalul său Kemal Kılıçdaroğlu, ale cărui performanţe electorale au fost sub aşteptări în primul tur de duminică. Rezultatul celui de-al doilea tur - care se organizează pentru prima dată în istoria Turciei - pare mai mult decât incert pentru opoziţie, în ciuda încrederii repetate în victoria sa. El va depinde în parte de un al treilea om, ultranaţionalistul Sinan Ogan, care a obţinut 5,2% din voturi în primul tur şi care nu a anunţat încă dacă va susţine unul dintre cei doi candidaţi, scrie AFP.

În calculele electorale trebuie ţinut seama de încă un aspect - "rais" Erdogan îşi păstrează, de asemenea, majoritatea în Parlament.

Impactul crizei economice şi al cutremurului devastator din 6 februarie, soldat cu cel puţin 50.000 de morţi, nu a avut efectele preconizate de analişti, deşi răspunsul guvernului a fost considerat tardiv şi i-a înfuriat pe mulţi supravieţuitori. Însă acest sentiment nu s-a reflectat în urne. Provinciile puternic afectate şi-au reînnoit în proporţie covârşitoare încrederea în preşedinte, care a promis că va reconstrui cât mai curând posibil 650.000 de locuinţe. Luni, cotidianul pro-guvernamental Sabah titra: "Naţiunea are încredere în Erdogan", descriind victoria din primul tur a preşedintelui în exerciţiu drept o "realizare extraordinară".

CÂŞTIGĂTORUL: DEMOCRAŢIA

Duminică, tabăra opoziţiei, o largă coaliţie condusă de CHP - partidul laic al lui Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Turciei moderne - susţinea că alegerile se vor încheia din primul tur, încrezătoare în victoria candidatului său, Kemal Kilicdaroglu. Însă vicepreşedintele partidului a recunoscut luni la prânz că cele aproximativ 300 de urne care mai erau de deschis în străinătate nu vor schimba situaţia. "Vom câştiga cu siguranţă în turul al doilea", a declarat el.

Şi în ciuda încercărilor opoziţiei de a contesta rezultatele duminică seara, observatorii europeni ai Consiliului Europei şi OSCE au declarat că alegerile au oferit turcilor o alegere politică reală. Iar aceasta, în ciuda unui "avantaj nejustificat" acordat de presa oficială preşedintelui Erdogan.

Ambii candidaţi au declarat că sunt pregătiţi să se întâlnească din nou şi amândoi s-au angajat să "respecte" verdictul urnelor de vot.

Confruntat pentru prima dată cu un rezultat de egalitate, după ce a fost reales în 2018 în primul tur al alegerilor prezidenţiale, şeful statului şi-a afişat încrederea. "Cred sincer că vom continua să ne servim poporul în următorii cinci ani", le-a spus el susţinătorilor săi entuziasmaţi în timpul nopţii.

La rândul său, Kilicdaroglu, liderul unei alianţe de şase partide, a promis că va învinge în turul doi şi a acuzat partidul lui Erdogan că a intervenit în numărarea şi raportarea rezultatelor. El le-a cerut susţinătorilor săi să aibă răbdare, dar aceştia erau abătuţi şi dezamăgiţi luni.

TURCII PREFERĂ STABILITATEA

Preşedintele american Joe Biden "aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu oricine va câştiga", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby.

Bayram Balci, cercetător la CERI-Sciences Po din Paris şi fost director al Institutului francez de studii anatoliene din Istanbul, crede că "turcii au jucat pentru stabilitate şi securitate. Ei au refuzat să aibă încredere într-o coaliţie eterogenă, cu interese divergente, întrebându-se cum vor reuşi să guverneze împreună".

"Tayyip Erdogan va câştiga. El este un lider adevărat, turcii au încredere în el şi are o viziune pentru Turcia", a declarat luni pentru AFP Hamdi Kurumahmut, un locuitor din Istanbul care lucrează în turism.

Principalul indice al bursei din Istanbul s-a prăbuşit luni la deschidere, iar lira turcească a atins un minim record de 19,7 lire pentru un dolar.

"Rezultatul alegerilor va fi crucial pentru economia turcă", spune analistul Bartosz Sawicki. Va continua Turcia cu politicile sale neortodoxe şi dezechilibrate sau se va întoarce pe calea reformelor şi a redresării? Răspunsul va fi aflat după al doilea tur, din 28 mai.

Alegerile prezidenţiale din Turcia s-au transformat într-una dintre cele mai urmărite competiţii politice din lume în acest an, din cauza implicaţiilor masive atât pentru viitorul democraţiei în această ţară membră NATO, cu 85 de milioane de locuitori, cât şi pentru securitatea în Europa şi în Orientul Mijlociu, scrie POLITICO.

PE CINE FACE REGE SINAN OGAN?

Perspectiva unui al doilea tur de scrutin va concentra atenţia asupra omului pentru care au votat 5% dintre turci - Sinan Oğan. Candidaţii la preşedinţia Turciei vor brusc să vorbească cu politicianul naţionalist puţin cunoscut care acum iese în luminile rampei. Fost parlamentar, el se profilează ca un potenţial actor politic ce poate avea de spus un cuvânt decisiv în rezultatul final. Şi Erdogan, şi Kilicdaroglu ar vrea cele circa 3 milioane de voturi pe care le-a primit. Pe cine vor prefera alegătorii lui?

Oğan adoptă o poziţie dură împotriva partidelor kurde, ceea ce teoretic face dificilă realizarea unei înţelegeri cu Kılıçdaroğlu, care se bazează pe sprijinul partidului pro-kurd HDP, care este foarte puternic în sud-estul Turciei. Echipa lui Kılıçdaroğlu a declarat însă luni că discuţiile lor exploratorii cu Oğan sugerează că există loc de cooperare.

Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin din 28 mai, Oğan vrea să îşi asigure un minister, în timp ce preşedintele Recep Tayyip Erdoğan şi rivalul său Kemal Kılıçdaroğlu vor să obţină sprijinul celor 2,8 milioane de alegători care l-au votat şi care au reprezentat aproximativ 5,2% din electorat.

Populistul islamist Erdoğan a câştigat duminică primul tur al alegerilor din Turcia cu 49,5 la sută (27,1 milioane de voturi). Principalul său rival, Kılıçdaroğlu, care îl va înfrunta peste două săptămâni, a obţinut 44,9% (24,6 milioane de voturi).

14 ZILE DE FAIMĂ

Erdoğan are deja o alianţă cu partidul naţionalist MHP ca principal partener de coaliţie. Preşedintele în vârstă de 69 de ani a desfăşurat o campanie clar naţionalistă, subliniind priceperea militară a ţării, industria de apărare şi eforturile pentru independenţă energetică. În egală măsură, Kılıçdaroğlu a făcut şi el echipă cu un partid naţionalist, Partidul Bun, încercând, de asemenea, să profite de spiritul de "solidaritate în jurul drapelului" turc.

Sinan Oğan ar putea să-şi angajeze loialitatea în ambele direcţii şi joacă pe această carte, ţinându-i pe jar atât pe Erdoğan, cât şi pe Kılıçdaroğlu.

"De la început, se părea că alegerile se vor încheia cu un al doilea tur, iar naţionaliştii turci şi susţinătorii lui Atatürk vor fi cei care vor lua deciziile în turul al doilea. Am spus că naţionaliştii turci vor fi chiar în centrul acestor alegeri", a declarat el reporterilor duminică noaptea, când se aşteptau rezultatele.

Originar din oraşul Iğdır, situat în estul îndepărtat al ţării, în apropiere de graniţa cu Armenia, Oğan a fost un rebel în cadrul mişcării naţionaliste. A fost expulzat din MHP, aliaţii naţionalişti ai lui Erdoğan. Din punct de vedere strategic, el pledează pentru întoarcerea refugiaţilor sirieni acasă şi insistă ca nicio concesie să nu fie făcută partidelor kurde, pe care le asociază cu grupurile teroriste, ca şi Erdogan.

Înainte de alegeri, el a fost sincer: "Vom vorbi despre cererile noastre cu partidele cu care ne aşezăm la masă. Evident, nu vom fi parteneri pe gratis. Vom avea pretenţii, cum ar fi ministere".

Acum, Oğan este liber să se bucure de cele 14 zile de faimă.

O ECUAŢIE DIFICILĂ

În ceea ce priveşte cursa din 28 mai, el îşi păstrează aşii din mânecă şi spune că va avea consultări atât cu "alianţa strămoşească", cât şi cu "tovarăşii săi de drum".

Presa turcă a relatat că a primit apeluri telefonice atât de la Kılıçdaroğlu, cât şi de la fostul prim-ministru Binali Yıldırım, unul dintre greii lui Erdoğan în partidul AK.

Deşi Erdoğan are o alianţă cu partidul radical islamist kurd HÜDA-PAR, acesta nu este crucial pentru numărul de alegători pe care îi are.

Întrebarea mai dificilă va fi dacă Oğan - şi, mai ales, susţinătorii săi - pot fi cu adevărat de acord cu Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu şi-a atras un sprijin foarte puternic din partea partidului pro-kurd HDP, care l-a ajutat să câştige majorităţi masive în oraşe din est, precum Diyarbakır şi Van, şi nu vrea să pună în pericol acest sprijin kurd în turul al doilea.

În comentariile sale publice, Oğan este extrem de prudent în ceea ce priveşte chestiunea aliaţilor kurzi ai lui Erdoğan şi Kılıçdaroğlu. Cu toate acestea, el a declarat că poziţia sa este mai nuanţată decât să ceară pur şi simplu unui partener să nu colaboreze cu partidele kurde.

"Am stabilit principii. Unul dintre aceste principii a fost acela de a ne distanţa de alte partide care nu dezavuează organizaţiile teroriste. De la început, am fost împotriva ideii că HDP şi HÜDA-PAR sunt cheia politicii. Dacă am fi avut doar această condiţie, am fi putut spune: Dragă Kılıçdaroğlu, hai să renunţăm la HDP! Dar nu este o ecuaţie atât de uşoară", a recunoscut Ogan.

"Ne vom consulta cu baza noastră de alegători pentru decizia noastră în turul doi. Dar am spus deja clar că lupta împotriva terorismului şi trimiterea refugiaţilor înapoi sunt liniile noastre roşii", a declarat Ogan într-un interviu acordat luni agenţiei Reuters.

Ogan, în vârstă de 55 de ani, fost profesor universitar, a declarat că obiectivul său este de a elimina două partide majoritar kurde din "ecuaţia politică" a Turciei şi de a-i susţine pe naţionaliştii turci şi pe adepţii statului laic.

"Alegătorii au trimis un mesaj, că nu au suficientă încredere în opoziţie, dar ne-au atribuit nouă rolul de putere de echilibru faţă de partidul de guvernământ", a spus el.