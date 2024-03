Erdogan a vorbit cu Mark Rutte despre viitorul șef al NATO. Ce i-a transmis președintele Turciei contracandidatului lui Klaus Iohannis

Preşedintele turc Tayyip Erdogan i-a transmis duminică premierului olandez Mark Rutte, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Ankara va susţine un candidat pentru postul de nou şef al NATO în funcţie de aşteptările şi nevoile sale, a anunţat preşedinţia turcă, transmite Reuters.

Erdogan i-a spus premierului olandez în exerciţiu că Turcia se aşteaptă ca noul şef al alianţei de securitate să servească nevoile şi interesele aliaţilor în lupta împotriva terorismului şi să ţină cont de sensibilităţile aliaţilor care nu sunt membri ai Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al biroului său.

Mark Rutte, care urmează să se retragă din politica naţională, a făcut cunoscut faptul că doreşte postul de secretar general al NATO. Unele ţări membre, precum Statele Unite, Marea Britanie, Franţa şi Germania, şi-au exprimat susţinerea pentru el. Însă numirea secretarului general al NATO necesită consensul statelor membre, iar Ungaria, de exemplu, a anunţat că nu-l susţine pe Rutte.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a anunţat la 12 martie că a decis să intre în competiţia pentru funcţia de secretar general al Alianţei Nord-Atlantice.

