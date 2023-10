Mutarea uriașă făcută de Erdogan. Președintele Turciei supune spre ratificare în parlament candidatura Suediei la NATO

Președintele turc Tayyip Erdogan a înaintat luni, 23 octombrie, parlamentului Turciei, pentru ratificare, un proiect de lege privind candidatura Suediei la NATO, a anunțat președinția turcă, potrivit reuters.com.

Președinția nu a oferit detalii suplimentare.

BREAKING — Erdogan signs Sweden’s Nato accession protocol and sends it to the Turkish Parliament for ratification: Statement pic.twitter.com/pnpsYL509t