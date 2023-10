Erdogan a declarat că Hamas nu este o organizație teroristă. ”Nu suntem datori Israelului, dar Occidentul este” VIDEO

Președintele Turciei a declarat miercuri, 25 octombrie, în Parlament, că Hamas ”nu este o organizație teroristă”, ci una de eliberare.

Liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a susținut, într-un discurs ținut în fața Parlamentului, că ”grupul militant palestinian Hamas nu este o organizație teroristă, ci una de eliberare care duce o bătălie pentru a-și apăra pământul”, arată english.alarabiya.net.

Erdogan a mai afirmat că Israelul a profitat de bunele intenții ale Turciei și că nu va merge în Israel așa cum a fost planificat anterior.

El a cerut o încetare imediată a focului între forțele israeliene și palestiniene și a mai spus că țările musulmane trebuie să acționeze împreună pentru o pace durabilă, cerând liderilor lumii să facă presiuni asupra Israelului pentru a opri atacurile.

Tot președintele Turciei a susținut că poarta de frontieră Rafah trebuie menținută deschisă pentru ajutor umanitar și că schimburile de prizonieri ar trebui încheiate de urgență.

”Nu suntem datori Israelului, dar Occidentul este”, a mai reținut presa turcă din discursul lui Erdogan.

