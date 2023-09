Putin l-a primit pe Erdogan la Soci. ”Suntem deschiși la discuții” legat de acordul privind cerealele ucrainene VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni omologului său turc Recep Tayyip Erdogan că este "deschis la discuţii" despre acordul privind cerealele, pe care Moscova l-a abandonat în iulie şi pe care Ankara încearcă de atunci să-l relanseze, relatează AFP şi Reuters.

"Ştiu că intenţionaţi să ridicaţi problema acordului privind cerealele. Suntem deschişi la discuţii", i-a spus Putin lui Erdogan la Soci, un oraş de pe coasta Mării Negre, în sudul Rusiei, înaintea unei întrevederi între cei doi lideri.

Putin l-a primit luni în vizită pe Erdogan la Soci, acordul privind transportul cerealele ucrainene pe Marea Neagră fiind pe agenda de discuţii.

La rândul său, Erdogan a promis, la sosirea la Soci, că va face un anunţ "foarte important" privind exporturile de cereale după întâlnirea sa cu Putin.

"Cred că mesajul pe care îl vom transmite la conferinţa de presă de după întâlnirea noastră va fi foarte important pentru lume, în special pentru ţările africane în curs de dezvoltare", a spus preşedintele turc.

Erdogan a jucat anterior un rol semnificativ în a-l convinge pe Putin să respecte acordul.

⚡️Putin at a meeting with Erdogan, announced the launch of the first unit of the Akkuyu nuclear power plant in Turkey next year pic.twitter.com/mMkjsujsJk