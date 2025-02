Românul care a jucat 9 ani în Rusia s-a întors în Superliga. Cu ce echipă a semnat

Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, miercuri, că Erik Bicfalvi, revenit în România după mulţi ani petrecuţi peste hotare, a semnat un contract valabil un an şi jumătate cu gruparea gălăţeană.

“Oţelul m-a dorit foarte mult, însă am avut şi alte oferte, şi din ţară, dar şi de peste hotare. Am vorbit cu conducerea, m-a sunat şi domnul Burcă, am văzut fotbalul pe care îl prestează echipa, ştiu cât de înfocaţi sunt suporterii gălăţeni, iar toate aceste ingrediente m-au făcut să fac acest pas. Îmi este dor de fotbalul din România şi vreau să joc în continuare cu plăcere. Sper să facem meciuri pe placul suporterilor. Colectivul este foarte bun, băieţii m-au primit cum se cuvine. Le mulţumesc şi abia aştept să debutez pentru noua mea echipă”, a declarat Bicfalvi, care a semnat un contra valabil până la 30 iunie 2026.

Erik-Cosmin Bicfalvi, cu 9 selecţii în prima reprezentativă a României, a decis să revină în Superliga după ce în ultimii aproape 9 ani a jucat în Rusia, la Tom Tomsk şi FC Ural, pentru aceasta din urmă devenind cel mai bun marcator din toate timpurile: a semnat 61 de goluri în 227 de partide pentru clubul înfiinţat în anul 1930.

În vârstă de 37 de ani, noul component al Oţelului are o vastă experienţă, el activând de-a lungul vremii la FCSB (pe atunci se numea Steaua Bucureşti), Dinamo Bucureşti, la Volyn Lutsk, în Ucraina, dar şi în campionatul Chinei, la Liaoning FC. A cucerit Cupa României cu FCSB în 2011, disputând apoi Supercupa împotriva Oţelului la Piatra-Neamţ, act final câştigat de roş-alb-albaştri cu scorul de 1-0. Bicfalvi are şi un titlu de golgheter al primului eşalon din Ucraina, distincţie obţinută în sezonul 2014-2015, când a înscris pentru Volyn Lutsk de 17 ori.

În perioada petrecută în străinătate, Bicfalvi, care s-a lansat ca mijlocaş central, apoi ca mijlocaş ofensiv, a jucat şi ca atacant central. Cifrele întregii sale cariere de senior sunt impresionante: 478 de partide, 98 de goluri şi 38 de assist-uri, la care adăugăm cele 9 meciuri sub tricolor pentru care a marcat un gol (Irlanda de Nord – România, scor 1-1, în Liga Naţiunilor, în toamna anului 2020).

