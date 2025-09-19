”Să suspende Israelul! Cine mă urmează?” Apelul unui fotbalist de legendă

Fostul fotbalist francez Eric Cantona a cerut excluderea echipelor israeliene din toate competiţiile, cu un apel în cadrul concertului „Împreună pentru Palestina”, organizat miercuri la Londra, relatează Le Figaro.

„Ştiu că fotbalul internaţional este mai mult decât un sport, este cultural, politic. Este o formă de soft power. A sosit momentul să suspendăm acest privilegiu al Israelului”, a spus mai întâi legenda echipei Manchester United (1992-1997). Apoi, el a comparat acţiunile Israelului cu cele ale Rusiei, ai cărei sportivi sunt privaţi de competiţii sportive de la invadarea Ucrainei.

„La patru zile după începerea războiului purtat de Rusia în Ucraina, FIFA şi UEFA au interzis Rusia. Au trecut deja 716 zile de când am trecut prin ceea ce Amnesty International a calificat drept genocid. Şi totuşi, Israelul continuă să aibă dreptul de a participa”, a adăugat „Canto”.

Susţinut şi aplaudat de public, francezul a continuat: „De ce această dublă măsură? FIFA şi UEFA trebuie să suspende Israelul. Cluburile şi jucătorii din întreaga lume trebuie să refuze să joace împotriva echipelor din Israel. Ne amintim de apartheidul din Africa de Sud. Boicotul sportiv a fost crucial pentru a-i pune capăt. Noi avem putere, voi aveţi putere. Şi toţi fanii fotbalului au puterea de a părăsi tribunele.”

„Cine mă urmează?”, a întrebat apoi câştigătorul Balonului de Aur, atrăgând aprobarea spectatorilor. ”Trebuie FIFA şi UEFA să suspende Israelul?”, a repetat el cu vehemenţă, în mijlocul urletelor.

