Cine e fostul fotomodel care vinde la licitaţie corespondenţa amoroasă cu George Harrison şi Eric Clapton

Pattie Boyd, manechin şi star al anilor '60, muză a doi monştri sacri ai istoriei rock-ului, George Harrison şi Eric Clapton, i-a încredinţat casei Christie’s sarcina de a scoate la vânzare, în perioada 8 - 22 martie, amintirile poveştilor de dragoste pe care le-a trăit succesiv alături de cei doi prieteni din 1964 până în 1989.

În colecţia de suveniruri a lui Pattie Boyd, fanii vor putea găsi scrisori şi felicitări dar şi fotografii color sau alb-negru, rochii, desene, un ceas, bijuterii şi câteva cărţi printre care şi o autobiografie a lui Ravi Shankar, maestrul care l-a învăţat pe George Harrison să cânte la sitar.

Deosebit de emoţionante, desigur, sunt toate aceste scrisori, uneori naive, în care sunt evocate scene din viaţa cotidiană precum micul dejun, uneori scrise pe marginea unei mese de George Harrison, Eric Clapton şi Pattie Boyd.

Povestea de dragoste cu George Harrison, membru al formaţiei The Beatles, a început pe platourile de filmare de la filmul "A Hard Day's Night", în 1964. Cei doi iubiţi s-au căsătorit în 1966. Pattie va fi inspiraţia pentru "I Need You", "For You Blue", "Something". Eric Clapton, prieten de o viaţă cu George, o va cunoaşte în casa din Surrey, în sud-estul Angliei, unde a petrecut multe zile.

Creatorul melodiei "Layla" (porecla lui Pattie dată de Clapton) a aşteptat până când George şi Pattie au divorţat în 1977, înainte de a se căsători cu ea doi ani mai târziu. Într-o scrisoare vândută la licitaţie, putem citi aceste cuvinte: „...Ceea ce vreau să te întreb este dacă îţi mai iubeşti soţul. Toate aceste întrebări sunt foarte impertinente, ştiu, dar dacă mai există un sentiment în inima ta pentru mine... trebuie să mă anunţi!”.

Boyd a fost, de asemenea, sursa de inspiraţie pentru melodiile lui Clapton "Bell Bottom Blues", "She’s Waiting" şi "Wonderful Tonight".