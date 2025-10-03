Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, surprins în scaun cu rotile la Washington. Boala l-a transformat radical FOTO

Eric Dane, cunoscut de milioane de fani pentru rolul său din „Anatomia lui Grey”, traversează o perioadă dificilă, dar își păstrează optimismul. Actorul a fost surprins marți, 30 septembrie, pe aeroportul din Washington, D.C., în scaun cu rotile, într-o apariție care a atras imediat atenția. Ținuta sa, tricou și pantaloni negri, o jachetă închisă la culoare, adidași roșii cu alb și o geantă crossbody, a fost completată de un zâmbet reținut și de un mesaj scurt adresat celor care îl urmăresc: „Keep the faith, man” (Păstrați-vă credința!).

Apariția vine în contextul luptei sale cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă severă, care afectează progresiv mușchii și mobilitatea. În ultimele luni, Dane a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină, dar și despre dorința de a rămâne prezent în viața fiicelor sale, Billie Beatrice, de 15 ani și Georgia Geraldine, de 13 ani.

„Vreau să profit de fiecare moment. Vreau să le văd terminând facultatea, căsătorindu-se, poate chiar să am nepoți. Vreau să fiu acolo pentru toate astea. Așa că voi lupta până la ultima suflare”, a declarat actorul.

Ads

La 52 de ani, starul continuă să își folosească notorietatea pentru a atrage atenția asupra acestei boli. De altfel, absența lui de la gala premiilor Emmy din acest an, unde trebuia să urce pe scenă alături de Jesse Williams, a stârnit îngrijorare. În ziua următoare, Eric a publicat un mesaj video în care anunța colaborarea cu organizația nonprofit I AM ALS și lansarea campaniei „Push for Progress”, o inițiativă ambițioasă ce urmărește strângerea unui miliard de dolari în următorii trei ani pentru cercetarea unui tratament.

„Sunt Eric, actor, tată și acum o persoană care trăiește cu SLA. De peste un secol, SLA nu are leac, iar noi am obosit să acceptăm status quo-ul. Avem nevoie de cel mai rapid drum către o vindecare”, a transmis el.

În plus, actorul a reamintit importanța legii „Act for ALS”, adoptată în 2021 și valabilă până în 2026, care sprijină finanțarea federală pentru terapii și cercetare, oferind pacienților o speranță reală.

Ads