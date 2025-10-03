Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, surprins în scaun cu rotile la Washington. Boala l-a transformat radical FOTO

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:34
Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey", surprins în scaun cu rotile la Washington. Boala l-a transformat radical FOTO
Eric Dane, alături de Patrick Dempsey, Chyler Leigh și Holley Fain in Grey\'\'s Anatomy (2005) FOTO imdb.com

Eric Dane, cunoscut de milioane de fani pentru rolul său din „Anatomia lui Grey”, traversează o perioadă dificilă, dar își păstrează optimismul. Actorul a fost surprins marți, 30 septembrie, pe aeroportul din Washington, D.C., în scaun cu rotile, într-o apariție care a atras imediat atenția. Ținuta sa, tricou și pantaloni negri, o jachetă închisă la culoare, adidași roșii cu alb și o geantă crossbody, a fost completată de un zâmbet reținut și de un mesaj scurt adresat celor care îl urmăresc: „Keep the faith, man” (Păstrați-vă credința!).

Apariția vine în contextul luptei sale cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă severă, care afectează progresiv mușchii și mobilitatea. În ultimele luni, Dane a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină, dar și despre dorința de a rămâne prezent în viața fiicelor sale, Billie Beatrice, de 15 ani și Georgia Geraldine, de 13 ani.

„Vreau să profit de fiecare moment. Vreau să le văd terminând facultatea, căsătorindu-se, poate chiar să am nepoți. Vreau să fiu acolo pentru toate astea. Așa că voi lupta până la ultima suflare”, a declarat actorul.

La 52 de ani, starul continuă să își folosească notorietatea pentru a atrage atenția asupra acestei boli. De altfel, absența lui de la gala premiilor Emmy din acest an, unde trebuia să urce pe scenă alături de Jesse Williams, a stârnit îngrijorare. În ziua următoare, Eric a publicat un mesaj video în care anunța colaborarea cu organizația nonprofit I AM ALS și lansarea campaniei „Push for Progress”, o inițiativă ambițioasă ce urmărește strângerea unui miliard de dolari în următorii trei ani pentru cercetarea unui tratament.

„Sunt Eric, actor, tată și acum o persoană care trăiește cu SLA. De peste un secol, SLA nu are leac, iar noi am obosit să acceptăm status quo-ul. Avem nevoie de cel mai rapid drum către o vindecare”, a transmis el.

În plus, actorul a reamintit importanța legii „Act for ALS”, adoptată în 2021 și valabilă până în 2026, care sprijină finanțarea federală pentru terapii și cercetare, oferind pacienților o speranță reală.

