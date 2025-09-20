Ce a căutat și ce a găsit în Ucraina fondatorul celei mai mari companii private de securitate din lume? Povestea lui Erik Prince și Blackwater

În contextul propunerilor vehiculate de președintele american Donald Trump privind implicarea companiilor militare private (PMC) în arhitectura de securitate postbelică a Ucrainei, numele lui Eric Prince, fondatorul celei mai cunoscute astfel de companii din lume – Blackwater – revine în prim-plan, scrie pravda.ua.

Cine este Eric Prince?

Fost ofițer al forțelor speciale ale marinei americane (Navy SEAL), Eric Prince s-a remarcat nu doar prin activitatea sa în sectorul de securitate, ci și prin legăturile strânse cu Partidul Republican și președintele Donald Trump. Este fratele lui Betsy DeVos, fost secretar al Educației în administrația Trump, și, potrivit presei internaționale, un apropiat influent al unor oficiali americani de rang înalt, inclusiv Tulsi Gabbard, actuala șefă a comunității de informații din SUA.

După ce a moștenit o avere semnificativă de la tatăl său, fondatorul Prince Corporation – furnizor major pentru industria auto americană – Prince a decis să-și construiască propriul proiect: un centru privat de instruire militară. Astfel a apărut Blackwater, denumită după mlaștinile din Carolina de Nord unde a fost construită baza inițială.

Ascensiunea Blackwater

De la începuturi modeste în 1997, Blackwater a devenit rapid un actor-cheie în conflictele din Irak și Afganistan, beneficiind de contracte guvernamentale în valoare de peste un miliard de dolari. Compania asigura protecția diplomaților, livrarea echipamentelor pe front și executa inclusiv operațiuni sensibile pentru CIA. În 2005, a fost implicată și în eforturile de ajutorare a victimelor uraganului Katrina.

Totuși, renumele Blackwater a fost grav afectat în 2007, când angajați ai companiei au deschis focul asupra unor civili în Bagdad, ucigând 17 persoane. Incidentul a provocat reacții internaționale puternice și a dus la procese și condamnări. Mai târziu, în 2020, Donald Trump a amnistiat cei patru angajați ai companiei implicați.

Schimbarea de direcție

După valul de controverse, Prince s-a retras din funcția de conducere și a vândut compania, care a fost ulterior redenumită Xe Services, apoi Academi, iar în 2014 s-a integrat în holdingul Constellis Group, dispărând astfel ca marcă independentă.

După Blackwater, Prince a continuat să fie activ în domeniul securității globale printr-o nouă companie, Frontier Services Group (FSG), înregistrată în Hong Kong și finanțată parțial de statul chinez. FSG a fost implicată în operațiuni în Africa, dar și în provincia chineză Xinjiang – fapt care i-a adus critici dure, mai ales din partea comunității internaționale preocupate de soarta minorității uigure. Prince a negat că ar fi avut un rol direct în acea operațiune.

Ambițiile din Ucraina

În perioada primei administrații Trump, Eric Prince a încercat să pătrundă pe piața strategică ucraineană, negociind preluarea companiei Motor Sich, producător de motoare pentru avioane, și propunând crearea unui consorțiu industrial de 10 miliarde de dolari, care să includă inclusiv compania Antonov. Planurile nu s-au concretizat, iar după pierderea alegerilor de către Trump, inițiativa a fost abandonată.

Totuși, în contextul reîntoarcerii lui Trump la Casa Albă, Prince a devenit din nou activ. Surse din industrie spun că acesta manifestă un interes crescut pentru sectorul producției de drone din Ucraina, pe fondul eficienței demonstrate de UAV-urile ucrainene în războiul cu Rusia.

Folosindu-se de noua sa companie, Vectus Global, Prince ar căuta achiziționarea unor producători locali de drone. Însă, potrivit experților în securitate și oficialilor ucraineni, reputația sa controversată, mai ales în urma colaborării cu entități chineze, îl face inacceptabil ca partener strategic pentru sectorul de apărare al Ucrainei.

„Nicio companie serioasă nu va lucra cu Eric Prince. Este o figură prea controversată”, a declarat un executiv din industria globală de drone.

Paralela cu Haiti și alte inițiative

Interesul lui Prince pentru Ucraina are paralele evidente cu implicarea sa recentă în Haiti, unde Vectus Global a semnat un contract pe 10 ani pentru a sprijini lupta împotriva bandelor armate. Contractul presupune utilizarea de mercenari, drone, elicoptere și bărci, precum și instruirea forțelor locale. Proiectul a stârnit controverse, mai ales după ce mai mulți polițiști haitieni au murit în timpul unor operațiuni fără coordonare eficientă.

Mai mult, se speculează că motivația din spatele acestei implicări ar putea fi accesul la resursele naturale ale țării, o abordare similară celei propuse de Prince în Afganistan, unde a sugerat finanțarea PMC-urilor din veniturile obținute din minerit.

„Prince merge acolo unde există interese geostrategice și resurse. Ucraina este o țară potrivită pentru astfel de planuri, mai ales în contextul acordurilor privind exploatarea resurselor naturale semnate cu SUA”, a declarat Morgan Lerette, fost contractor Blackwater în Irak.

UP Phone – proiectul de „smartphone sigur”

În paralel, Eric Prince a lansat un nou proiect tech: Unplugged, companie care produce smartphone-ul UP Phone, prezentat drept „cel mai sigur din lume”. Dispozitivul rulează un sistem de operare propriu, bazat pe Android, fără serviciile Google, și promite un grad ridicat de confidențialitate.

Lansat inițial în 2022 și relansat în 2025, telefonul costă 989 de dolari și include un an de abonament la un serviciu de confidențialitate (VPN, antivirus, mesagerie criptată). Cu toate acestea, numeroși experți în securitate cibernetică au ridicat semne de întrebare privind transparența, calitatea și veridicitatea acestor promisiuni.

Proiectul a fost criticat în presă, iar prima versiune a fost descrisă de dezvoltatorii sistemului GrapheneOS drept „o înșelătorie evidentă”.

Fost lider al uneia dintre cele mai influente companii militare private, Eric Prince rămâne o figură activă și controversată pe scena globală, în special acolo unde securitatea, resursele și geopolitica se intersectează. Implicarea sa în Ucraina – fie prin tentative de achiziții, fie prin oferirea de servicii de securitate – este urmărită cu atenție nu doar la Kiev, ci și la Washington.

