Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, dezvăluie impresiile sale despre România: „N-am întâlnit niciodată așa ceva în viața mea”

Eric Roberts a fost în România FOTO: Instagram/ ericrobertsactor

Actorul hollywoodian Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, a avut parte de o vizită de doar o zi în București, dar experiența l-a impresionat profund. Într-un interviu acordat luni seară pentru Click!, chiar înainte de cina de gală de la National Golf & Country Club, Roberts a vorbit despre impresiile sale despre România și despre oamenii pe care i-a întâlnit.

„Am fost în România de câteva ori, dar nu am stat niciodată atât de mult. Aceasta e cea mai lungă perioadă în care am stat vreodată. Vă iubesc țara, dar mai mult iubesc românii. Sunt atât de drăguți și vorbesc de toată lumea, nu doar de unii oameni, toți sunt prietenoși aici. (…) Iubesc românii. N-am întâlnit niciodată în viața mea oameni mai buni într-un singur loc”, a spus starul american cu zâmbetul pe buze.

Chiar dacă șederea a fost scurtă, Roberts a reușit să se bucure de atmosfera capitalei și de căldura primirii, promițând că va reveni curând în România. Actorul a transmis și un mesaj special românilor: „Beatles au zis-o cel mai bine: tot ce vă trebuie este dragostea”.

Pe parcursul zilei, Eric Roberts a avut un program încărcat, care a inclus vizite la Camera de Comerț, la Academia de Film din Buftea și opriri printr-un lanț de magazine, unde a fost întâmpinat cu entuziasm de fani dornici să facă fotografii și să-l salute. Cei care au dorit o întâlnire mai personală au plătit câte 500 de euro.

Seara, actorul a fost invitat de onoare la National Golf & Country Club, unde a participat la un cocktail cu presa și la o cină de gală exclusivistă, la care meniul a inclus preparate gourmet precum sushi by chef Slava, ficat de rață confiat cu dulceață de smochine, tataki de vită cu sos ponzu și trufe, mușchi de vită creekstone cu sos de vin roșu și trufe, dar și o pară poșată cu nuci caramelizate pe pat de kataif.

Născut pe 18 aprilie 1956 în Biloxi, Mississippi, Eric Roberts este un actor american cu o carieră de aproape patru decenii, având în portofoliu peste 700 de producții de teatru și film. Fratele mai mare al Juliei Roberts și al Lisei Roberts Gillan, el este cunoscut pentru rolurile sale din filme precum The Dark Knight (2008), The Expendables (2010) și Inherent Vice (2014).

