A șocat asistența la Miss Universe, în proba costumelor de baie: ”Burkini în loc de bikini” FOTO

Tradiționalul concurs de frumusețe Miss Universe, desfășurat zilele trecute în El Salvador a consemnat o apariție șocantă pe scenă, în proba costumelor de baie.

Astfel, Erica Robin, reprezentanta Pakistanului, o țară islamistă, a decis să nu-și expună în totalitate aspectul fizic, apelând la un fel de ”burka”, haina acoperitoare folosită de femei în acea zonă a lumii.

Erica Robin a reușit însă să impresioneze prin ținuta aleasă, ea intrând de altfel și în Top 20 cele mai frumoase femei ale planetei.

”Burkini în loc de bikini”, a fost una dintre remarcile apărute pe rețelele sociale.

Miss Universe Pakistan 2023 contestant, Erica Robin, captured attention by confidently choosing a burkini over a bikini for the pageant's swimsuit round.#missuniverse #ericarobin #wokebycaptial #staywoke pic.twitter.com/FMBYabw5mk