Ce pregătește Erika Isac, după ce a lansat deja celebra piesă Macarena, care abundă în vulgarități

Erika Isac a dezvăluit că are în pregătire o nouă piesă, care este scrisă deja de câteva luni. Noua melodie care se pregăteşte de lansare este o continuare a mesajului din Macarena și va fi lansată pe 8 martie.

„Mesajul care este în Macarena se regăseşte în foarte multe din piesele mele nelansate într-un fel sau altul”, a spus solista la interviul Paginademedia.

Lansată în urmă cu opt zile, piesa Macarena are peste 3 milioane de vizionări pe YouTube şi până ieri (22 februarie) a fost pe primul loc în trending.

„Vreau să zic numele piesei. Se numeşte Femei în Parlament sau poate doar Parlament (...). Piesa este de luni întregi. E scrisă deja, mă rog, nu am strofa doi scrisă, dar refrenul şi prima strofă sunt scrise deja, ca drept dovadă că nu-i o strategie de marketing. Cum am scris Macarena aşa am scris toate piesele de până acum în studio şi aşa o s-o şi fac de acum încolo. Adică tocmai pentru că vine dintr-o zonă reală, vine din ceva real care ţine de mine”, a dezvăluit solista, care a primit destule laude pentru prima ei melodie, deși aceasta e ste plină de vulgarități.

„Am primit foarte multe reacţii superbe din partea anumitor persoane publice pe care eu le admir foarte mult. Delia, Micutzuu, Aluziva, Faiăr şi mulţi alţii. Sunt foarte multe persoane publice, inclusiv jurnalişti, oameni de televiziune, care au distribuit piesa pentru mesaj, pentru că nu ne cunoşteam înainte, nu aveau vreo obligaţie morală că suntem prieteni sau ceva. Suntem încă străini.”