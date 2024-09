Reacție neașteptată a norvegianului Haaland față de un adversar în Liga Campionilor: ”Dar ai tras de el tot meciul. Două? Du-te de aici!"

Starul norvegian Erling Haaland, atacantul echipei Manchester City, a refuzat să-i ofere tricoul italianului Francesco Acerbi, fundaşul formaţiei Inter Milano, la finalul meciului disputat miercuri pe Etihad Stadium în Liga Campionilor la fotbal şi încheiat nedecis (0-0).

"Vrei tricoul meu? Dar ai tras de el tot meciul", i-a spus Haaland lui Acerbi, în momentul în care italianul i-a cerut tricoul.

Imediat, Acerbi i-a făcut semn cu mâna că vrea de fapt două tricouri ale norvegianului. "Două? Du-te de aici!", a răspuns golgheterul "cetăţenilor".

Replica lui Haaland l-a făcut să izbucnească în râs pe Acerbi, campion european cu Squadra Azzurra în 2021.

Jucătorul lui Inter a postat imagini de la meciul de miercuri pe contul său oficial de Instagram şi a comentat: "I-am cerut tricoul lui Haaland, dar nu mi l-a dat. Glumesc!"

Manchester City va disputa următorul său meci din Liga Campionilor pe 1 octombrie, în deplasare, cu Slovan Bratislava, în timp ce Inter Milano va primi replica formaţiei Steaua Roşie Belgrad în aceeaşi zi, pe San Siro.

