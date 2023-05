Dat afară din loja de pe ”Bernabeu”, tatăl lui Haaland o acuză pe Real Madrid VIDEO

Tatăl starului norvegian Erling Haaland, care a fost dat afară din lojă la Santiago Bernabeu pentru comportamentul său nepotrivit, a reacţionat la această controversă pe contul său de Twitter.

"Real Madrid nu a fost mulţumită că am sărbătorit golul lui Kevin De Bruyne. În afară de asta, a trebuit să ne mutăm pentru că fanii lui Real Madrid nu au fost mulţumiţi de 1-1", a spus el.

Tatăl atacantului Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, care urmărea meciul dintre Real Madrid şi Manchester City, din Liga Campionilor, într-o lojă de pe stadionul din Madrid, a intrat în conflict cu mai mulţi spectatori care strigau la el. El ar fi aruncat cu alune în mai multe persoane aflate sub loja sa.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp