Necruțătorul Haaland a lovit de 4 ori contra ”lupilor”. Manchester City se apropie de titlu

Formaţia Manchester City a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Wolverhampton, într-un meci din etapa a 36-a a campionatului Angliei, în care Erling Haaland a marcat de patru ori.

Haaland a înscris contra ”lupilor” de la Wolves în minutele 12 (penalti), 35, 45+3 (penalti) şi 54. Al cincilea gol al învingătorilor a fost marcat de Alvarez ’85. Pentru oaspeţi a înscris Hwang, în minutul 53.

În clasament, Manchester City are 82 de puncte, unul mai puțin față de Arsenal (83), care are însă un meci în plus. Până la final, City va mai disputa trei partide, iar Arsenal două.

Alte rezultate din Premier League:

Arsenal – Bournemouth 3-0

Brentford – Fulham 0-0

Burnley – Newcastle 1-4

Sheffield United – Nottingham Forest 1-3

