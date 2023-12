Atacantul norvegian Erling Haaland a fost extrem de nervos după ce, deşi a trimis o pasă perfectă pentru Jack Grealish, arbitrul a fluierat un fault asupra sa şi a oprit faza din finalul meciului dintre Manchester City şi Tottenham, scor 3-3, din campionatul Angliei. Dar luni i-a revenit zâmbetul pe buze datorită unui internaut.

Furios, Haaland s-a repezit la arbitrul Simon Hooper, pentru a-şi exprima dezacordul şi neînţelegerea faţă de oprirea fazei de atac. De asemenea, el a fost văzut certându-se şi cu Giovani Lo Celso de la Tottenham. În cele din urmă, câteva ore mai târziu, în mod evident nefiind calmat, el a distribuit în social media o înregistrare video a acţiunii controversate cu un simplu comentariu: "Wtf" (Ce naiba a fost asta?).

O zi mai târziu, atacantul s-a relaxat puţin. Ba chiar s-a trezit zâmbind din nou datorită unuia dintre cele mai faimoase tablouri din lume, "The Scream" (Ţipătul), al pictorului norvegian Edvard Munch.

Un internaut s-a distrat înlocuind figura terifiantă pictată de artistul decedat în 1944 cu chipul lui Erling Haalang, nebun de furie, cu mâinile pe cap. Imaginea "tabloului" a devenit rapid virală pe reţelele de socializare. Iar vedeta "Cetăţenilor" a ieşit repede din starea de furie. "Wtf, asta mi-a adus un zâmbet pe faţă pentru prima dată astăzi", a scris norvegianul pe X.

Wtf that made me smile for the first time today https://t.co/36FdN4B5Xn