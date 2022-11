Ofertă neobișnuită pentru Erling Haaland. "Împrumut pentru 28 de zile. Am abordat-o pe City. Oricum nu joacă."

O formație din Liga a șaptea din Anglia a făcut o ofertă celor de la Manchester City pentru transferul lui Erling Haaland.

Pare o glumă, dar nu este așa.

Ashton United, formație din Northern Premier League, liga a șaptea din Anglia, a anunțat că-l vrea împrumut pe superstarul Erling Haaland.

"Asthon United confirmă că a abordat-o pe Manchester City pentru atacantul Erling Haaland. Am trimis o ofertă de împrumut pentru 28 de zile.

"Clubul nu a primit până acum un răspuns de la Manchester City"", a transmis clubul din liga a șaptea engleză.

Norvegianul nu va fi prezent la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.

"Are sens ce facem. City nu joacă și vrem să-l ajutăm pe Erling să se mențină în formă. Ar avea mai mult sens să facă asta decât să joace golf șase săptămâni. Cred că s-ar potrivi excelent aici", a spus Michael Clegg, managerul echipei de amatori, conform Metro.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.

🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy