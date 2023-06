Manchester City vizează consacrarea sa europeană prin câştigarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, sâmbătă, în finala cu Inter Milano, care are loc pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul (22:00).

Manchester City are şansa de a realiza o triplă pe care doar rivala Manchester United a reuşit-o (1999), Premier League, Cupa Angliei şi Champions League în acelaşi sezon.

Fanii lui Manchester City au trecut prin mari emoții după ce super-starul Erling Haaland a suferit o accidentare stupidă la antrenament, împiedicându-se de niște sticle de apă aflate pe teren.

Deși în mediul online au apărut chiar zvonuri privind absența lui Haaland de la marele meci de sâmbătă seară, situația norvegianului nu este una care să îngrijoreze.

BREAKING: Erling Haaland has picked up a mysterious injury in training and WILL miss the the Champion League Final https://t.co/NlB31d8z4K