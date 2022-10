De ce îl iubește toată lumea pe Haaland: două gesturi prin care și-a dovedit caracterul VIDEO

Erling Haaland, robotul care marchează goluri la foc automat, și-a dovedit în dese rânduri și latura umană.

Englezii au adresat o petiție guvernului britanic, solicitând ca Haaland să fie interzis în Premier League întrucât este un robot. Petiția, una utopică, evident, și care este de fapt un elogiu pentru atacantul norvegian, a fost semnată de peste două milioane de persoane.

Însă Haaland a arătat că e "un robot cu suflet".

Virală a devenit o postare în care toți jucătorii lui Manchester City îi aruncă bluzele de trening, după încălzire, responsabilului cu echipamentul. Doar Haaland se duce și îi întinde bluza acestuia, gest apreciat inclusiv de angajatul clubului.

Într-un meci din Liga Campionilor, Haaland și-a făcut timp să îi dea arbitrului sprayul care îi căzuse, apoi a fugit repede în careu pentru a încerca să înscrie.

Haaland recovers the referee's vanishing spray during an attack 😅@ErlingHaaland || @ManCity || #UCL pic.twitter.com/VjmcJ25j4L