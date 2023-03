Haaland putea să bată recordul lui Messi, dar a fost oprit de Guardiola: ”Viața lui ar fi fost plictisitoare”

Atacantul norvegian Erling Haaland, autorul unei cvintuple pentru Manchester City în partida cu RR Leipzig (scor 7-0), marţi seara în Liga Campionilor la fotbal, a afirmat că "supertalentul" său este acela de a marca goluri.

"Este o seară mare. În primul rând, sunt mândru că joc în Liga Campionilor, ador această competiţie. Sunt cu adevărat fericit după ce am marcat cinci goluri şi am câştigat cu 7-0 pe teren propriu. Este un pic de ceaţă în mintea mea, aşa că nu îmi amintesc toate golurile. Supertalentul meu este să marchez goluri. Pot să fiu sincer? La majoritatea dintre ele nici măcar nu am gândit, pur şi simplu am făcut-o, am încercat să bag mingea în poartă", a declarat Haaland la finalul jocului de pe Etihad Stadium.

Rugat să comenteze înlocuirea sa, în minutul 63, norvegianul a precizat: "I-am spus lui Pep (Guardiola), în momentul în care am părăsit terenul că doream să înscriu un dublu hat-trick (unul în prima repriză şi alta în repriza secundă), dar asta este, ce vreţi?".

Haaland a înscris de trei ori în prima repriză (22 - penalty), 24, 45+2), iar apoi a mai punctat de două ori în repriza secundă (53, 57), înainte de a fi înlocuit.

El a ratat astfel şansa de a-i depăşi pe argentinianul Lionel Messi şi Luiz Adriano, singurii care au mai reuşit anterior să înscrie cinci goluri într-un meci din Liga Campionilor.

Pus să comenteze această situație, antrenorul Pep Guardiola a avut o replică amuzantă.

„Dacă ar fi reușit această performanță la 22 de ani, viața lui ar fi fost plictisitoare apoi. Așa, acum are un obiectiv pentru viitor.

De asta am făcut schimbarea. Nu știam de Leo Messi. Am făcut schimbarea pentru că atunci când meciul este rezolvat, vreau ca toți jucătorii mei să intre, să joace cât mai mult”, a spus Guardiola la conferința de presă.

