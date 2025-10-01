Erling Haaland, detalii despre povestea de iubire cu Isabel: "O să-i pară jenant că spun asta"

Erling Haaland și Isabel Haugseng Johansen FOTO Dagbladet.ro

Erling Haaland, starul lui Manchester City, a vorbit pentru prima dată în detaliu despre relația sa cu Isabel Haugseng Johansen, tânăra care i-a fost alături în cele mai importante momente ale carierei. Deși a fost mereu discret în ceea ce privește viața personală, atacantul norvegian a făcut câteva dezvăluiri inedite într-un interviu pentru televiziunea norvegiană NRK, în cadrul seriei A-team.

Într-un fragment difuzat înaintea interviului complet, Haaland a povestit cum a început relația cu Isabel și a recunoscut, cu zâmbetul pe buze, că ea a fost cea care a făcut primul pas.

„Mi-a trimis un mesaj. Jucam amândoi la Bryne. Ea m-a observat prima, nu eu pe ea”, a spus Haaland.

Iubire cu rădăcini în copilărie

Erling și Isabel s-au cunoscut în perioada în care amândoi evoluau pentru gruparea norvegiană Bryne FK, clubul unde Haaland și-a început cariera de la doar cinci ani. Relația lor a luat contur în anii în care Haaland juca la Borussia Dortmund, iar Isabel obișnuia să îl viziteze frecvent.

De atunci, tânăra l-a însoțit în parcursul său spectaculos la Manchester City, fiind prezentă la mai multe meciuri și momente de celebrare, inclusiv pe teren, la trofeele cucerite.

Cuplul are și un copil, născut în decembrie anul trecut, iar Haaland a mărturisit că a fost o adevărată cursă contra cronometru să ajungă la timp la naștere, imediat după un meci jucat în Anglia.

Minecraft, kebab și seri simple în doi

Întrebat ce înseamnă pentru el o seară romantică, Haaland a oferit un răspuns neașteptat de simplu:

„Gătesc. Și, deși probabil o să-i pară jenant că spun asta, îi place să ne jucăm. Jucăm Minecraft împreună. Construim case și tot felul de lucruri. Alteori mergem acasă, la Bryne, și comandăm kebab.”

Fotbalistul a glumit chiar că ar putea servi kebab și la nuntă, având în vedere cât de mult îi place acest fel de mâncare.

Formă de top și pe teren

În plan sportiv, Erling Haaland traversează un nou început de sezon excelent. Cu opt goluri în primele șase meciuri de campionat și o reușită în debutul din Liga Campionilor, norvegianul continuă să doboare recorduri, devenind cel mai rapid jucător care atinge 50 de goluri în Champions League.

Singura echipă care a reușit până acum să îl oprească din drumul spre gol a fost Tottenham, însă evoluțiile sale rămân decisive în ambele competiții majore.

