Norvegianul Haaland atacă recordul lui Leo Messi. Ce trebuie să facă starul lui City

Atacantul norvegian Erling Haaland, de la Manchester City, după ce a devenit jucătorul care a marcat cel mai repede 50 de goluri în Liga Campionilor la fotbal, vizează un nou record, deținut de Lionel Messi, conform Associated Press.

Haaland l-a depășit în prima etapă a competiției pe olandezul Ruud van Nistelrooy, care marcase 50 de goluri în 62 de meciuri, iar acum scandinavul se apropie cu pași repezi de recordul deținut de argentinianul Lionel Messi, jucătorul care a marcat cel mai repede 60 de goluri în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Messi reușise acest lucru în 80 de apariții.

Dubla reușită de Erling Haaland împotriva AS Monaco, miercuri, îl aduce la 52 de goluri reușite în doar 50 de meciuri.

Internaționalul norvegian nu și-a putut ascunde frustrarea după ce City a scăpat victoria printre degete, în urma loviturii de la unsprezece metri transformate de Eric Dier, care a consfințit scorul final de 2-2.

''Nu este suficient'', a spus Haaland. ''Trebuie să încercăm să câștigăm meciul următor. Este singurul lucru pe care îl putem face'', a mai spus atacantul norvegian.

AS Monaco a smuls un punct în Principat în duelul cu Manchester City, 2-2, prin golul marcat de englezul Eric Dier (90 - penalty). Erling Haaland a reușit o dublă pentru ''cetățeni'' (15, 44), celălalt gol al monegascilor fiind mascat de Jordan Teze (18). City a avut și două bare, prin Phil Foden și Tijjani Reijnders.

Cu aceste două goluri, Haaland confirmă că este într-o formă bună în acest început de sezon, marcând 17 goluri în 10 meciuri pentru echipa sa de club și pentru naționala Norvegiei. Înfrângerea cu 0-2 în fața echipei Tottenham, din august, este singurul meci în care nu a marcat în acest debut de sezon.

Ads