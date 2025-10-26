Secretele din spatele golurilor ”nebunești” ale lui Haaland. Ce mănâncă starul lui City

Flexibilitatea bună, laptele nepasteurizat și friptura se numără printre secretele din spatele ”golurilor nebunești” ale lui Erling Haaland, a dezvăluit atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, informează DPA.

Prolificul norvegian a marcat un număr remarcabil de 24 de goluri în doar 14 meciuri disputate pentru club și echipa națională în acest sezon, reușind totodată să înscrie în fiecare dintre ultimele sale 12 partide.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a împărtășit câțiva dintre factorii din spatele succesului său în primul videoclip postat pe canalul său de YouTube recent lansat, @erling.

Un film de 27 de minute îl urmărește pe Haaland într-o zi obișnuită, de la pregătirea micului dejun, până la o sesiune de fizioterapie, antrenamentul echipei Manchester City și apoi pregătirea mesei de seară.

”Am o flexibilitate naturală bună în zona inghinală și a șoldurilor, ceea ce, pentru mine, este atât de important de păstrat, pentru că altfel cum să marchezi aceste goluri?”, spune Haaland, ridicând piciorul pentru a face referire la unele dintre eforturile sale mai acrobatice, în timp ce îi este efectuat un masaj.

”Trebuie să ai o mobilitate sau o flexibilitate bună pentru a marca aceste goluri nebunești. Este foarte important”, a subliniat el.

În aceeași zi din videoclip, Haaland oprește la un magazin local de produse agricole în drum spre antrenamentul de la City Football Academy. Printre achizițiile sale se numără laptele nepasteurizat și câteva bucăți de friptură, pe care le pregătește ulterior, pentru a-și arăta pasiunea pentru gătit.

Canalul, o afacere personală care nu are legătură cu Manchester City, își propune să ofere informații despre antrenamentele, stilul de viață și pasiunile lui Haaland dincolo de fotbal.

”Oamenii văd întotdeauna meciurile, golurile, celebrările - dar nu și orele petrecute pentru a fi pregătit pentru toate acestea. Este un pic din cine sunt în afara terenului și sper că oamenii se vor bucura să vadă această latură”, a precizat golgheterul norvegian.

