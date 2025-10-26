Secretele din spatele golurilor ”nebunești” ale lui Haaland. Ce mănâncă starul lui City

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 04:25
258 citiri
Secretele din spatele golurilor ”nebunești” ale lui Haaland. Ce mănâncă starul lui City
Erling Haaland joacă la Manchester City din 2022. Foto: Facebook / Erling Haaland

Flexibilitatea bună, laptele nepasteurizat și friptura se numără printre secretele din spatele ”golurilor nebunești” ale lui Erling Haaland, a dezvăluit atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, informează DPA.

Prolificul norvegian a marcat un număr remarcabil de 24 de goluri în doar 14 meciuri disputate pentru club și echipa națională în acest sezon, reușind totodată să înscrie în fiecare dintre ultimele sale 12 partide.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a împărtășit câțiva dintre factorii din spatele succesului său în primul videoclip postat pe canalul său de YouTube recent lansat, @erling.

Un film de 27 de minute îl urmărește pe Haaland într-o zi obișnuită, de la pregătirea micului dejun, până la o sesiune de fizioterapie, antrenamentul echipei Manchester City și apoi pregătirea mesei de seară.

”Am o flexibilitate naturală bună în zona inghinală și a șoldurilor, ceea ce, pentru mine, este atât de important de păstrat, pentru că altfel cum să marchezi aceste goluri?”, spune Haaland, ridicând piciorul pentru a face referire la unele dintre eforturile sale mai acrobatice, în timp ce îi este efectuat un masaj.

”Trebuie să ai o mobilitate sau o flexibilitate bună pentru a marca aceste goluri nebunești. Este foarte important”, a subliniat el.

În aceeași zi din videoclip, Haaland oprește la un magazin local de produse agricole în drum spre antrenamentul de la City Football Academy. Printre achizițiile sale se numără laptele nepasteurizat și câteva bucăți de friptură, pe care le pregătește ulterior, pentru a-și arăta pasiunea pentru gătit.

Canalul, o afacere personală care nu are legătură cu Manchester City, își propune să ofere informații despre antrenamentele, stilul de viață și pasiunile lui Haaland dincolo de fotbal.

”Oamenii văd întotdeauna meciurile, golurile, celebrările - dar nu și orele petrecute pentru a fi pregătit pentru toate acestea. Este un pic din cine sunt în afara terenului și sper că oamenii se vor bucura să vadă această latură”, a precizat golgheterul norvegian.

Andrei Rațiu, decisiv. Golul marcat de internaționalul român în Europa VIDEO
Andrei Rațiu, decisiv. Golul marcat de internaționalul român în Europa VIDEO
Internaționalul român Andrei Raţiu a înscris pentru Rayo, în egalul cu Hacken, 2-2, în etapa a doua din Conference League. În Suedia, Rayo Vallecano a deschis scorul prin Alvaro Garcia,...
Dramă la Manchester City. A murit la 35 de ani, înaintea meciului din Liga Campionilor
Dramă la Manchester City. A murit la 35 de ani, înaintea meciului din Liga Campionilor
Un suporter al echipei Manchester City a murit în Spania înaintea meciului de marţi cu Villarreal, din Liga Campionilor, relatează AP. City a confirmat decesul lui Guy Bradshaw într-un...
#Erling Haaland, #manchester city, #secret, #gol, #mancare , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secretele din spatele golurilor ”nebunești” ale lui Haaland. Ce mănâncă starul lui City
  2. Ce-a spus Cristi Chivu după ce-a pierdut derby-ul cu Napoli: ”Nu mă interesează prea mult”
  3. S-a încheiat marele derby Napoli - Inter. Cum s-a descurcat echipa lui Cristi Chivu
  4. Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite
  5. Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi
  6. Chipciu a făcut din nou spectacol la interviu: "Îți vine să-ți dai cu parul în cap"
  7. Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi
  8. Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
  9. Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
  10. Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR