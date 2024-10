Val de reacții după ce Haaland a sfidat legile fizicii: ”Dați-i trofeul!”

Manchester City a realizat scorul serii în Liga Campionilor, 5-0 cu Sparta Praga, la care au jucat în repriza secundă cei doi kosovari trecuţi prin România, Ermal Krasniqi (intrat la pauză) şi Albion Rrahmani (introdus în minutul 60).

Phil Foden, Erling Haaland (dublă), cu un gol spectaculos marcat cu călcâiul, John Stones şi Matheus Nunes au înscris golurile echipei antrenate de Pep Guardiola.

Execuția lui Haaland a provocat un val de reacții atât în presa internațională, cât și pe rețelele sociale.

”Nu ne întrebați cum a făcut-o”, au notat britanicii de la City Extra, ”Dați-i trofeul Pușkaș”, a subliniat La Deportivo, referindu-se la trofeul acordat celui mai frumos gol al anului.. ”Haaland a sfidat legile fizicii”, a punctat Marca.

This angle of Haaland goal is actually ridiculous pic.twitter.com/DSpAsL8bhH