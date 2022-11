Cea mai mare gafă de arbitraj de la Campionatul Mondial! Incredibilă decizia luată aseară FOTO

Arbitrajele au fost destul de modeste la acest Campionat Mondial, cel puțin până acum, însă ceea ce s-a întâmplat aseară, la meciul Belgia - Canada 1-0 depășește limita submediocrului.

Canada a fost victima unei erori uriașe a asistentului Arsenio Maringule (Mozambic), care a semnalizat ofsaid la o minge pe care Tajon Buchanan a primit-o de la Eden Hazard.

Ulterior, canadianul a fost călcat de Jan Vertonghen.Doar că în loc să se dicteze penalty pentru Canada, tușierul a ridicat fanionul la poziția lui Buchanan. Regulamentul spune însă că un jucător nu poate fi semnalizat în ofsaid atunci când primește mingea de la un adversar.

Canadienii au protestat, crezând că vor primi penalty, dar VAR-ul nu a intervenit să corecteze decizia inițială, așa că s-a mers mai departe.

Canada a avut totuși un penalty acordat, însă el a fost ratat de Davies.

The standard of officiating at this World Cup has been toilet. #BEL | #CAN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8Y9nMpSJ3D