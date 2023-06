Eroul de pe autostradă. Cum a salvat un tânăr cu prezență de spirit viața unui șofer prins în cabina unui camion în flăcări VIDEO

Un tânăr de 29 de ani a salvat viața unui șofer care a provocat un accident grav, luni, 19 iunie 2023, pe autostrada Sebeș-Turda. Camionul condus de acesta a lovit parapetul și apoi a luat foc.

Accidentul a avut loc luni, pe autostrada A10, în zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Șoferul camionului a lovit parapetul median şi un indicator rutier, ulterior autovehiculul fiind cuprins de flăcări. Autovehiculul a ars în întregime, pompierii reușind doar să limiteze proporțiile dezastrului.

Șoferul camionului a primit primul ajutor de la Rareș Rusan, un tânăr din Sântimbru cu o foarte bună prezență de spirit, care odată ce a observat incidentul a intervenit cu promptitudine. În momentul producerii impactului, Rareș circula pe drumul european E81, pe direcția Alba Iulia – Sântimbru.

Incendiul a fost stins cu greu de pompieri FOTO ISU Alba

”Am auzit un zgomot foarte puternic, un huruit, produs de impactul camionului cu parapeții, și ruperea stâlpilor de sprijin. Apoi s-a auzit o bubuitură puternică, atunci când camionul s-a izbit de stâlpul indicatorului.

Am lăsat mașina pe avarii și am sărit repede gardurile, pentru a ajunge la camion. Șoferul avea o rană foarte gravă la brațul stâng, aproape i se vedea osul, așa că i-am acordat primul ajutor, aplicându-i un garou, apoi am sunat la 112”, a declarta Rareș, pentru alba24.ro.

Acesta s-a arătat dezamăgit de atitudinea celorlalți șoferi și oameni prezenți în zonă, care nu au intervenit. Traficul auto a fost întrerupt pe sensul de mers Sebeș - Turda timp de câteva ore, până la curățarea asfaltului.

FOTO Facebook

Rereș se ocup cu tractările auto și transportul de marfă și este pasionat de motociclete. Prezența sa de spirit a salvat viața celuilalt șofer, care a fost transportat la spital.

