Ileana Negru, mamă de Erou Martir, a murit în chinuri chiar de Ziua Eroilor, pe 25 mai. Femeia şi-a dat foc în Poiana Braşov, nemaiputând să suporte durerea şi umilinţa la care a supus-o statul român.

Informaţia morţii femeii a fost confirmată abia vineri, 9 iunie, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov.

Vestea despre îngrozitoarea moarte femeii a fost dată de Cătălin Giurcanu, urmaş de erou martir. În decembrie 1989, Cătălin, atunci în vârstă de 16 ani, şi-a adus tatăl ucis acasă, l-a spălat cu mâinile lui, l-a pus în sicriu şi înmormântat. El povesteşte, pe Facebook, că Ileana Negru a recurs la autoincendiere după ce a fost batjocorită de instituţiile statului. Femeia, care de ceva vreme locuia în Spania la fiica ei, venise în România şi umbla pe la instituţii pentru ca indemnizația pe care o primea de la statul român în valoare de 918 lei să îi fie virată în Spania, transmite Epoch Times.

Cătălin Giurcanu a relatat că femeia, care trăia deja de decenii cu durerea morţii fiului său şi cea a faptului că, după atâţia ani, Justiţia nu i-a trimis după gratii pe vinovaţi, i-a povestit că a fost umilită la Casa de pensii, unde i s-ar fi spus că din moment ce trăieşte în Spania n-are nevoie de banii de la statul român.

„Eu m-am întâlnit cu doamna Negru, i-am promis că o ajut cu tot ce pot. Mi-a povestit cum şi-au bătut joc de ea efectiv la Casa de Pensii. Ca să îşi primească indemnizaţia aia amărâtă de 918 lei în Spania s-a dus de trei ori. Ea locuia la fiica ei în Tenerife, care muncea acolo, nu era să huzurească, mi-a povestit cum şi-au bătut ăştia în România joc de ea. Toţi i-au făcut asta: ‘A, păi ce veniţi aici la noi dacă staţi în Tenerife?’ Femeia asta n-a stat, toată viaţa ei a muncit în Italia ca badantă, a făcut tot posibilul să trăiască pe picioarele ei până n-a mai putut să lucreze după ce s-a operat la şold”, a povestit, printre lacrimi, Cătălin Giurcanu.

Redăm postarea lui Cătălin Giurcanu

„Astăzi am aflat o veste care mi-a sfâşiat inima. D-na Negru, mamă de Erou Martir, a murit. Venise în România ca să-şi rezolve problemele cu Casa de Pensii, cu Casa de Sănătate, cu SSRML-ul. Stătea la fiica dânsei, care trăieşte şi munceşte în Spania, deoarece nu se mai putea deplasa prea bine, operându-se la şold recent. Ne-am întâlnit pentru puţin timp la Biserica Caşin, pentru a-mi lăsa decizia dânsei de pensie unde se vedea clar cum o mamă de Erou Martir are indemnizaţia de 918 lei.

Mi-a povestit cum a fost umilită la toate instituţiile statului român, mai puţin la SSRML, unde a găsit înţelegere la noul Secretar de Stat pentru a tipări un nou certificat, deoarece dânsa divorţase, şi nu mai corespundea numele.

Am încurajat-o şi i-am promis că voi încerca să o ajut cu tot ce pot. Am crezut că a plecat înapoi la familia dânsei în Spania. Astăzi am primit un mesaj de la fiica d-nei Negru care mi-a spus că mama dânsei a murit… Nu mi-a venit să cred. Şi, după un timp, mi-a spus ce s-a întâmplat. D-na Negru nu a murit în Spania, ci în România, de ziua Eroilor. Pe 25 mai, s-a dus la mormântul lui Florin, băiatul ei de 12 ani împuşcat la Revoluţie, după aceea s-a dus în Poiana Braşov, şi-a turnat benzină, şi şi-a dat foc… Atunci când au reuşit să o resusciteze, a spus că: ‘Am făcut gestul ăsta în numele eroilor martiri.’ După aceea şi-a dat duhul.