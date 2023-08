O furtună solară puternică din clasa X lovește Pământul, anunță NASA: Statele Unite și Canada afectate VIDEO

Două furtuni solare puternice din clasa X (cea mai mare) au lovit Pământul, cu o viteză ridicată a razelor X și a radiațiilor ultraviolete. Astrul nostru a devenit extrem de activ, iar NASA a anunțat că erupțiile au provocat întreruperea masivă a undelor radio în Statele Unite și Canada, în ultimele zile.

Pentru a doua oară în două zile, soarele a trimis valuri de radiații spre Pământ, care au lovit cu intensitate atmosfera superioară a planetei noastre, potrivit Business Insider.

Razele X și radiațiile ultraviolete au provocat o întrerupere a undelor radio în cea mai mare parte a SUA și Canada, a declarat fizicianul solar Keith Strong pe rețeaua de socializare X, fostul Twitter.

„Frecvențele sub 5 Mhz au fost cele mai afectate, iar semnalele de navigație s-au degradat”, a scris Strong.

Radiația solară poate ioniza atmosfera superioară, ceea ce generează Aurore Boreale spectaculoase. Totuși, este și locul unde circulă undele radio de înaltă frecvență. Deci, atunci când radiația solară de înaltă energie lovește, aceasta poate provoca degradarea acestor semnale radio.

The Sun emitted a strong solar flare on Aug. 7, 2023, peaking at 4:46 pm EDT. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/MEYYmrSDkI pic.twitter.com/0WCotB48eR